Lai Châu: 3 xã bị cô lập do mưa lũ, đường huyết mạch tê liệt

(VTC News) -

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với các lực lượng giải cứu người dân mắc kẹt do mưa lũ tại Mường Than, Lai Châu. (Video: Bộ Công an)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm sạt lở xuất hiện trên các tuyến giao thông huyết mạch, làm 3 xã Mường Kim, Mường Than và Pắc Ta bị cô lập hoàn toàn về đường bộ.

Trên Quốc lộ 279, tại Km167+450 thuộc địa phận bản Chiềng Ban (xã Mường Kim), khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường khiến tuyến giao thông bị ách tắc hoàn toàn.

Trong khi đó, trên Quốc lộ 32, các điểm từ Km357 đến Km359 qua địa bàn xã Mường Than và xã Pắc Ta bị lũ quét cuốn theo lượng lớn đất đá, cây cối vùi lấp mặt đường.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa thể xác định thời gian thông tuyến do khối lượng sạt lở quá lớn và thời tiết vẫn diễn biến bất lợi.

Không chỉ giao thông bị chia cắt, mưa lũ còn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo báo cáo mới nhất, trận lũ quét tại xã Mường Than đã làm 4 người tử vong, 4 người mất tích và 7 người bị thương.

Chủ tịch tỉnh Lai Châu trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Mường Than.

Thiên tai cũng khiến 13 ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn, 14 căn nhà khác nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Khoảng 80 hộ dân với 385 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, 20 cột điện bị gãy, đổ, khoảng 200 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, vùi lấp. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 120 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Tỉnh cũng ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và điểm sạt lở trên Quốc lộ 12 thuộc địa phận xã Lê Lợi.

Để phục vụ công tác cứu nạn, 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương đã được huy động thường trực tại hiện trường.

Lực lượng cứu hộ di dời người dân ra khỏi vùng bị lũ cô lập.

Công an tỉnh Lai Châu cũng thiết lập Sở chỉ huy tiền phương tại Công an xã Tân Uyên do Đại tá Khoàng Văn Thương, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ huy, điều hành công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân không di chuyển vào các khu vực đang xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động theo dõi tình hình giao thông trước khi di chuyển.

Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu giải cứu người dân mắc kẹt trong mưa lũ.

Công an Lai Châu thông tin thêm, sáng 18/7, bất chấp dòng nước lũ chảy xiết và địa hình chia cắt, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh đã nỗ lực vượt lũ để tiếp cận vị trí 4 người dân đang bị mắc kẹt.

Quá trình kiên trì ứng cứu, toàn bộ 4 nạn nhân được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe.