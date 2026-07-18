Messi gặp Yamal: Bước chuyển lịch sử từ bức ảnh định mệnh kết nối 2 thời đại

(VTC News) -

Năm 2007, Messi cúi xuống bên em bé Yamal. Gần 19 năm sau, họ đứng ở hai chiến tuyến trong trận chung kết, biến bức ảnh cũ thành biểu tượng của một cuộc chuyển giao.

Khuôn hình đi trước lịch sử

Không cần dựng thêm một poster cho trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha. Bóng đá đã có sẵn một khuôn hình từ gần 19 năm trước.

Trong bức ảnh chụp tại Camp Nou tháng 9/2007, Lionel Messi tóc dài cúi xuống chiếc chậu nhựa, bên trong là Lamine Yamal mới khoảng sáu tháng tuổi. Mẹ Yamal đứng cạnh, giúp chàng cầu thủ Barcelona còn lúng túng giữ em bé trước ống kính.

Joan Monfort thực hiện bức ảnh cho bộ lịch từ thiện của Diario Sport, UNICEF và Quỹ FC Barcelona. Gia đình Yamal đến Camp Nou sau một cuộc bốc thăm; việc cậu bé được ghép chụp cùng Messi hoàn toàn ngẫu nhiên.

Nhiếp ảnh gia Joan Monfort cầm bức ảnh Messi và Yamal được ông thực hiện tại Camp Nou năm 2007. (Ảnh: EFE)

Không ai hôm ấy biết đứa trẻ trong chiếc chậu tắm sẽ trở thành ngôi sao Barcelona. Cũng chưa ai hình dung Messi sẽ chinh phục gần như mọi đỉnh cao và kéo dài sự nghiệp tới World Cup 2026. Bức ảnh không phải lời tiên tri. Điều đặc biệt nằm ở cách thời gian viết thêm ý nghĩa cho một khoảnh khắc bình thường.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Messi bước vào chung kết ở tuổi 39, trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng của sự nghiệp. Anh đã có chiếc cúp vàng, tám Quả bóng vàng và một di sản gần như trọn vẹn. Nhưng Messi không đến trận đấu cuối cùng chỉ để nói lời chia tay.

Ở bán kết, anh kiến tạo hai bàn trong những phút cuối, giúp Argentina ngược dòng thắng Anh 2-1. Đội đương kim vô địch vì thế đứng trước cơ hội bảo vệ cúp vàng, điều chưa đội nào làm được kể từ Brazil năm 1962.

Messi mang theo ký ức của cả một thời đại: Barcelona huy hoàng, những tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất và hành trình từ thất bại đến đỉnh cao cùng Argentina.

Phía đối diện là Yamal, vừa bước sang tuổi 19, đang mang áo số 10 của Barcelona và giữ vai trò trung tâm trong đội tuyển Tây Ban Nha. Anh chưa có di sản để bảo vệ; nhưng Yamal sở hữu là cả một tương lai rộng mở.

Nếu Messi bước ra sân với câu hỏi một huyền thoại còn có thể kéo dài thời đại của mình đến đâu, Yamal lại gợi ra câu hỏi khác: thời đại tiếp theo sẽ bắt đầu từ lúc nào?

Bởi vậy, trận chung kết không đơn thuần là cuộc tranh ngôi giữa Argentina và Tây Ban Nha. Đó còn là cuộc gặp giữa ký ức và điều đang đến, giữa một tên tuổi đã thuộc về lịch sử với một tài năng vừa bắt đầu viết lịch sử của mình.

Tây Ban Nha đối đầu Argentina - đây cũng có thể sẽ là cuộc chạm trán giữa Lamine Yamal và Lionel Messi. (Ảnh: AFP/Luis Robayo, Franck Fife)

Biểu tượng hoàn hảo của trận chung kết

Bóng đá từng chứng kiến nhiều cuộc đối đầu giữa các thế hệ, nhưng hiếm khi sự chuyển tiếp ấy được lưu giữ trong một bức ảnh từ trước khi người trẻ bắt đầu sự nghiệp.

Năm 2007, Messi cúi xuống còn Yamal ngước lên từ chiếc chậu nhỏ. Gần 19 năm sau, họ đứng ngang hàng trên sân cỏ, trong hai màu áo và trước chiếc cúp vàng chỉ một đội có thể giành được.

Bức ảnh vì thế không chỉ kể chuyện Messi từng tắm cho Yamal. Nó gợi ra quy luật của bóng đá: ngôi sao rồi sẽ trở thành biểu tượng, còn những đứa trẻ từng nhìn thần tượng từ phía dưới một ngày có thể đứng trước họ như đối thủ.

Bức ảnh Messi tắm cho Yamal có thể trở thành biểu tượng của lịch sử bóng đá thế giới.

Yamal chưa thể được gọi là người kế vị Messi chỉ vì cùng trưởng thành từ Barcelona. Một sự nghiệp vĩ đại không được trao lại bằng chiếc áo hay một bức ảnh, mà phải được tạo nên qua danh hiệu, thất bại và sức chịu đựng trước áp lực.

Nhưng trước trận chung kết, khuôn hình ấy giúp công chúng nhìn thấy ý nghĩa lớn hơn phía sau 90 phút. Argentina gặp Tây Ban Nha là cuộc tranh ngôi vô địch thế giới; Messi gặp Yamal còn là khoảnh khắc hai thời đại chạm vào nhau. Một bên muốn kéo dài quá khứ huy hoàng. Bên kia có cơ hội tuyên bố tương lai đã tới.

Kết quả trận đấu không quyết định Yamal có trở thành Messi tiếp theo, cũng không làm thay đổi vị trí của Messi trong lịch sử. Nhưng nó có thể đánh dấu thời điểm một thế hệ tiến gần đường chân trời, trong khi thế hệ khác bắt đầu bước lên.

Năm 2007, Joan Monfort chỉ muốn có một bức ảnh sinh động cho trang lịch từ thiện. Ông không biết mình đã đặt tuổi trẻ của một huyền thoại và điểm khởi đầu của một ngôi sao tương lai trong cùng khuôn hình.

Trước chung kết World Cup 2026, bức ảnh ấy trở thành biểu tượng hoàn hảo của trận đấu: Messi và Yamal từng gặp nhau trước khi cả hai biết rằng một ngày họ sẽ tranh nhau chiếc cúp vàng.