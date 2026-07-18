Băng qua lối đi tự mở, người phụ nữ ở Quảng Ngãi bị tàu hỏa tông tử vong

(VTC News) -

Công an xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h20 ngày 18/7, tại Km906+500, đoạn đường sắt qua thôn Phú Lễ, xã Bình Sơn, tàu Thống Nhất SE10 (chạy hướng Nam - Bắc) va chạm với một người đi bộ băng qua đường sắt tại lối đi tự mở.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: C.A)

Nạn nhân được xác định là bà P.T.T. (64 tuổi, trú thôn Phú Lễ, xã Bình Sơn). Thời điểm xảy ra tai nạn, bà T. đang đi bộ qua đường sắt theo hướng Tây - Đông. Cú va chạm mạnh khiến bà T. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Bình Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Hồi tháng 3 vừa qua, tại khu gian Văn Điển - Thường Tín (Hà Nội), một người đi xe máy băng qua đường sắt bị tàu SE3 tông tử vong tại chỗ.

Cụ thể, khoảng 20h30 ngày 8/3, tàu SE19 khi đang chạy qua khu gian Văn Điển - Thường Tín (đoạn qua số nhà 212 phường Hoàng Liệt, Hà Nội) xảy ra va chạm với một xe máy băng ngang qua đường sắt.

Vụ va chạm khiến người đi xe máy tử vong, tàu hoả phải tạm dừng hành trình trong thời gian ngắn để lực lượng chức năng xử lý hiện trường.