(VTC News) -

Khoảng 23h05 ngày 17/7, ô tô trộn bê tông biển kiểm soát 99H-020.xx của Công ty Cổ phần Bê tông S.H, do Phạm Văn P. (SN 1999, trú tại tỉnh Tuyên Quang) cầm lái, lưu thông trên đường đê Ngọc Thụy theo hướng đi cầu Chương Dương.

Khi đi qua khu vực gầm cầu Long Biên (thuộc phường Bồ Đề, Hà Nội), ô tô va chạm với góc cánh mạ phía thượng lưu của cầu đường sắt Long Biên, sau đó mắc kẹt dưới gầm cầu.

Xe trộn bê tông mắc kẹt dưới gầm cầu Long Biên.

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ô tô bị hư hỏng; góc cánh mạ gầm cầu bị bẹp, móp với kích thước khoảng 20 x 20cm; khoảng 1m³ bê tông tươi trên xe bị rơi xuống mặt đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) khẩn trương cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

Khoảng 1m³ bê tông tươi trên xe bị rơi xuống mặt đường.

Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với lái xe. Kết quả, lái xe không có nồng độ cồn và không có chất ma túy.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công ty Cổ phần Bê tông S.H phối hợp với đơn vị quản lý cầu Long Biên huy động lực lượng, phương tiện thu dọn toàn bộ số bê tông rơi vãi, bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, các bên tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại và thống nhất phương án khắc phục hậu quả do vụ va chạm gây ra.