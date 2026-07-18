  • logo
Xuất bản ngày 18/07/2026 12:04 PM
Xuất bản ngày 18/07/2026 12:04 PM

1 Nhân dân tệ hôm nay 18/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Tỷ giá ngoại tệ thường xuyên biến động, vậy 1 Nhân dân tệ hôm nay 18/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Nhân dân tệ là gì?

Nhân dân tệ (mã tiền tệ quốc tế CNY) là đồng tiền chính thức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) phát hành.

Đồng Nhân dân tệ hiện được lưu hành dưới dạng tiền giấy và tiền xu. Tiền giấy gồm các mệnh giá phổ biến như 1 tệ, 5 tệ, 10 tệ, 20 tệ, 50 tệ và 100 tệ. Trong khi đó, tiền xu có các mệnh giá nhỏ như 1 hào, 5 hào, 1 tệ.

Đồng Nhân dân tệ lưu hành dưới dạng tiền giấy và tiền xu. (Ảnh: Rthk)

Đồng Nhân dân tệ lưu hành dưới dạng tiền giấy và tiền xu. (Ảnh: Rthk)

1 Nhân dân tệ hôm nay bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Theo tỷ giá ngoại tệ niêm yết ngày 18/7/2026 tại Vietcombank:

1 CNY = 3.782,14 VND (mua tiền mặt)

1 CNY = 3.820,35 VND (mua chuyển khoản)

1 CNY = 3.942,69 VND (bán)

Theo tỷ giá ngoại tệ niêm yết ngày 18/7/2026 tại BIDV:

1 CNY = 3.802 VND (mua chuyển khoản)

1 CNY = 3.947 VND (bán)

Theo tỷ giá ngoại tệ niêm yết ngày 18/7/2026 tại MB:

1 CNY = 3.839,87 VND (mua chuyển khoản)

1 CNY = 3.960,25 VND (bán tiền mặt)

1 CNY = 3.960,25 VND (bán chuyển khoản)

Như vậy, 1 Nhân dân tệ hôm nay 18/7/2026 tương đương khoảng hơn 3.780 đồng đến hơn 3.960 đồng. Tuy nhiên, mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chính xác có thể thay đổi, phụ thuộc vào giao dịch mua hoặc bán, hình thức giao dịch và đơn vị đổi tiền.

Bảng tỷ giá CNY/VND tại các ngân hàng

Dưới đây là bảng tỷ giá CNY/VND tại các ngân hàng ở Việt Nam, cập nhật ngày 18/7/2026

Ngân hàng

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán tiền mặt

Bán chuyển khoản

Vietcombank

3.782,14

3.820,35

3.942,69

-

BIDV

-

3.802

3.947

-

MB

-

3.839,87

3.960,25

3.960,25

ACB

-

3.848

-

3.932

HDBank

-

3.852

-

3.916

LPBank

-

3.728

-

4.180

MSB

3.781

3.796

3.986

3.981

OCB

-

3.726

-

4.033

Sacombank

3.819,3

3.844,3

3.979,7

3.929,7

SHB

-

3.842

3.942

-

TPBank

-

3.749

-

3.954

VPBank

-

3.859

-

3.900

Bắc Á Bank

-

3.820

-

3.930

Techcombank

-

3.838

-

3.932

Lưu ý, tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng thay đổi liên tục trong ngày, khách hàng muốn biết chính xác 1 Nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam, cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng để nhận báo giá tại thời điểm giao dịch.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 17/7/2026 - XSMT 17/7/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 17/7/2026 - XSMT 17/7/2026
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 18/7: Chiều tối có mưa dông cục bộ
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 18/7: Chiều tối có mưa dông cục bộ
Giá vàng hôm nay 18/7: Vàng thế giới tăng trở lại, trong nước giảm
Giá vàng hôm nay 18/7: Vàng thế giới tăng trở lại, trong nước giảm
Vietlott 17/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 17/7/2026 - Xổ số Mega 6/45
Vietlott 17/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 17/7/2026 - Xổ số Mega 6/45
Cùng chuyên mục
Tin mới
Tại sao gọi là nem lụi?

Tại sao gọi là nem lụi?

Món nem lụi trứ danh xứ Huế luôn khơi gợi sự tò mò bởi tên gọi độc đáo, cái tên mang dấu ấn ngôn ngữ địa phương và kỹ thuật chế biến tinh tế.

Xem thêm