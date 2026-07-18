1 Nhân dân tệ hôm nay 18/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

(VTC News) -

Nhân dân tệ là gì?

Nhân dân tệ (mã tiền tệ quốc tế CNY) là đồng tiền chính thức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) phát hành.

Đồng Nhân dân tệ hiện được lưu hành dưới dạng tiền giấy và tiền xu. Tiền giấy gồm các mệnh giá phổ biến như 1 tệ, 5 tệ, 10 tệ, 20 tệ, 50 tệ và 100 tệ. Trong khi đó, tiền xu có các mệnh giá nhỏ như 1 hào, 5 hào, 1 tệ.

Đồng Nhân dân tệ lưu hành dưới dạng tiền giấy và tiền xu. (Ảnh: Rthk)

1 Nhân dân tệ hôm nay bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Theo tỷ giá ngoại tệ niêm yết ngày 18/7/2026 tại Vietcombank:

1 CNY = 3.782,14 VND (mua tiền mặt)

1 CNY = 3.820,35 VND (mua chuyển khoản)

1 CNY = 3.942,69 VND (bán)

Theo tỷ giá ngoại tệ niêm yết ngày 18/7/2026 tại BIDV:

1 CNY = 3.802 VND (mua chuyển khoản)

1 CNY = 3.947 VND (bán)

Theo tỷ giá ngoại tệ niêm yết ngày 18/7/2026 tại MB:

1 CNY = 3.839,87 VND (mua chuyển khoản)

1 CNY = 3.960,25 VND (bán tiền mặt)

1 CNY = 3.960,25 VND (bán chuyển khoản)

Như vậy, 1 Nhân dân tệ hôm nay 18/7/2026 tương đương khoảng hơn 3.780 đồng đến hơn 3.960 đồng. Tuy nhiên, mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chính xác có thể thay đổi, phụ thuộc vào giao dịch mua hoặc bán, hình thức giao dịch và đơn vị đổi tiền.

Bảng tỷ giá CNY/VND tại các ngân hàng

Dưới đây là bảng tỷ giá CNY/VND tại các ngân hàng ở Việt Nam, cập nhật ngày 18/7/2026

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank 3.782,14 3.820,35 3.942,69 - BIDV - 3.802 3.947 - MB - 3.839,87 3.960,25 3.960,25 ACB - 3.848 - 3.932 HDBank - 3.852 - 3.916 LPBank - 3.728 - 4.180 MSB 3.781 3.796 3.986 3.981 OCB - 3.726 - 4.033 Sacombank 3.819,3 3.844,3 3.979,7 3.929,7 SHB - 3.842 3.942 - TPBank - 3.749 - 3.954 VPBank - 3.859 - 3.900 Bắc Á Bank - 3.820 - 3.930 Techcombank - 3.838 - 3.932

Lưu ý, tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng thay đổi liên tục trong ngày, khách hàng muốn biết chính xác 1 Nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam, cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng để nhận báo giá tại thời điểm giao dịch.