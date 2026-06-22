Tiến triển đáng kinh ngạc trong đàm phán hoà bình Mỹ - Iran

(VTC News) -

Qatar và Pakistan – hai bên đóng vai trò trung gian – cho biết vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran đã kết thúc trong bầu không khí “tích cực và mang tính xây dựng”, đồng thời đạt được “những tiến triển đáng khích lệ”.

Thông tin được đưa ra trong tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa các bên. Theo tuyên bố, Mỹ và Iran nhất trí thành lập một Ủy ban Cấp cao nhằm bảo đảm giám sát chính trị đối với tiến trình hòa giải và đàm phán. Các trưởng đoàn đàm phán sẽ báo cáo thường xuyên với ủy ban này và trực tiếp điều hành các nhóm công tác chuyên trách.

Qatar và Pakistan – hai bên đóng vai trò trung gian – cho biết vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran kết đạt được “những tiến triển đáng khích lệ”.

Những nhóm công tác dự kiến tập trung vào các nội dung gồm chương trình hạt nhân, lộ trình nới lỏng trừng phạt, cũng như cơ chế giám sát và giải quyết tranh chấp nhằm bảo đảm việc thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ cùng các vấn đề liên quan khác. Tuyên bố cho biết các bên cũng đã thống nhất về một lộ trình hướng tới việc đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày.

Các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục được tổ chức tại Thụy Sĩ trong phần còn lại của tuần này để thảo luận chi tiết về toàn bộ các vấn đề còn tồn đọng. Ngoài ra, Mỹ và Iran cũng nhất trí thành lập một cơ chế điều phối giảm xung đột liên quan đến Lebanon, với sự hỗ trợ trung gian của Qatar và Pakistan.

Theo tuyên bố, cơ chế này nhằm bảo đảm việc chấm dứt các hoạt động quân sự tại Lebanon – một trong những điểm đang gây sức ép lên tiến trình hòa giải khu vực. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah vẫn tiếp tục tại Lebanon, bất chấp các thông báo trước đó về lệnh ngừng bắn.

Theo hình ảnh được công bố từ cuộc gặp, cuộc họp có sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir, trong khuôn khổ hội nghị tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock bên hồ Lucerne, Thụy Sĩ.

CNN cho biết đã liên hệ Nhà Trắng để đề nghị bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi.