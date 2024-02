Tiền Giang: Bị dừng xe, nam thanh niên tông thẳng vào công an

(VTC News) -

Ngày 22/2, Công an tỉnh Tiền Giang thông tin về việc ông Trần Trung Hiếu, công an ấp An Cư, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Vào đêm 13/2, ông Trần Trung Hiếu cùng Tổ tuần tra kiểm soát của Công an xã Hòa Định phát hiện 2 thanh niên lái xe máy rú ga. Tổ công tác chặn dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, hai thanh niên cố tình tăng ga bỏ chạy và đâm trực diện làm ông Hiếu bị thương và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Đại tá Lê Hoàng Tiến đến thăm hỏi, động viên chiến sỹ Trần Trung Hiếu. (Ảnh: CA Tiền Giang)

Hiện tại sức khỏe ông Hiếu đã ổn định. Công an huyện Chợ Gạo cũng vào cuộc điều tra, xử lý 2 thanh niên cố tình tông bị thương lực lượng chức năng.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang cùng chỉ huy Công an huyện Chợ Gạo đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để thăm hỏi, động viên chiến sỹ Trần Trung Hiếu.

Trước đó, tại một số địa phương cũng xảy ra nhiều vụ cố tình đâm xe vào lực lượng chức năng, khiến các cán bộ, chiến sỹ công an bị thương.

Gần đây nhất, sáng 18/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, bắt giam Nguyễn Tuấn Thành về tội chống người thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 điều 330 Bộ luật Hình sự.

Thành là kẻ đã phóng xe đâm thẳng vào lực lượng chức năng khiến một cán bộ công an chấn thương vùng đầu, phải nhập viện cấp cứu.

Tại Bình Định, ngày 12/2 (mùng 3 Tết) cũng xảy ra việc nam thanh niên 17 tuổi lái mô tô không biển số, độ chế, liều lĩnh tông thẳng vào chốt CSGT trên Quốc lộ 1A, khiến 1 cán bộ CSGT bị vỡ xương phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tạm giữ thanh niên tên T.N.H.A để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe.