Tổng thống Trump lần đầu hé lộ vụ bí mật đổi máy bay tránh nguy cơ bị ám sát

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump xác nhận ông đã bí mật đổi máy bay, song nhận định rằng chiếc máy bay mà ông sử dụng sau đó vẫn dễ bị tấn công hơn Không lực Một.

Chuyên cơ Air Force One trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/7/2026. (Ảnh: Reuters)

Sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Trump được chuyển từ Không lực Một sang máy bay quân sự thông qua xe tải phục vụ suất ăn. Đây là chiến dịch đánh lạc hướng đặc biệt, xuất phát từ nguy cơ ông bị ám sát.

Nhà Trắng không công bố việc thay đổi máy bay nói trên và thông tin này được giữ bí mật cho đến khi tờ Washington Post đưa tin lần đầu vào ngày 10/8. Một số người đặt câu hỏi liệu chiến dịch này có khiến các trợ lý và nhà báo đi theo Tổng thống Trump gặp nguy hiểm khi vẫn ở trên chiếc máy bay được cho là chở tổng thống hay không.

Ông Trump nói với các phóng viên ngày 11/8: “Tôi nghĩ thực tế là chiếc máy bay tôi đi có nguy cơ lớn hơn. Tôi nghĩ nó có nguy cơ lớn hơn vì đó là chiếc máy bay mà tôi cho rằng họ có nhiều khả năng tấn công tới hơn”.

Ông cho biết ông chỉ làm theo hướng dẫn của Mật vụ, cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ tổng thống. Ông nói: “Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Mật vụ. Tôi chỉ làm theo những gì họ muốn, vì vậy tôi làm theo hướng dẫn của Mật vụ và quân đội. Tôi đoán là có mối đe dọa nào đó. Tôi thực sự không hỏi quá nhiều về chuyện đó. Tôi nhận được rất nhiều lời đe dọa”.

Trước đó, Nhà Trắng thông báo tổng thống đang ở trên Không lực Một để bay từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Anh. Tuy nhiên, ngay sau khi ông Trump lên máy bay, ông đã bí mật rời đi bằng xe tải phục vụ suất ăn và lên một máy bay khác để tới Anh.

Các nhà báo và một số nhân viên Nhà Trắng có mặt tại sân bay hoàn toàn không biết vị trí thực của Tổng thống Trump. Trong chuyến đi trên chiếc Không lực Một cũ, các phóng viên tin rằng họ đang bay cùng ông Trump khi được yêu cầu đóng tấm che cửa sổ tại khoang dành cho báo chí. Không chỉ các phóng viên mà ngay cả một số nhân viên Nhà Trắng cũng tin rằng Tổng thống đang có mặt trên chuyến bay đó.

Ông Trump đã sử dụng chiếc máy bay mới được Qatar tặng để tới Ankara dự hội nghị thượng đỉnh NATO, nhưng bất ngờ thông báo sẽ sử dụng chiếc Không lực Một khi rời Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này làm dấy lên những câu hỏi về an ninh của chiếc máy bay mới.

Chuyến đi dự hội nghị NATO là chuyến công du quốc tế đầu tiên của ông Trump trên chiếc máy bay mới. Quá trình nâng cấp nhanh chóng chiếc máy bay này đã làm dấy lên những câu hỏi về chi phí và an ninh trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang, trong khi Iran có chung biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.