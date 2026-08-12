Khách chơi Bà Nà được đi xe bus miễn phí từ Đà Nẵng

(VTC News) -

Cùng thời điểm này, toàn bộ quyền lợi đi kèm vé tại Ba Na Hills cũng được tích hợp trong một mã QR duy nhất, mở ra một hành trình trải nghiệm thông minh, thuận tiện và hiện đại hơn bao giờ hết.

Xe bus miễn phí đưa du khách từ Đà Nẵng lên Bà Nà

Nhằm gia tăng sự thuận tiện cho du khách trong hành trình chinh phục Bà Nà, từ ngày 8/8 đến hết 31/12/2026, Sun World Ba Na Hills chính thức triển khai giai đoạn thử nghiệm tuyến xe bus miễn phí, đưa đón khách từ trung tâm thành phố Đà Nẵng lên thẳng khu du lịch.

Xe xuất phát từ khách sạn Novotel Đà Nẵng, đi qua Công viên Biển Đông, điểm dừng đối diện bãi biển Mỹ Khê (cạnh DLG Hotel), điểm dừng đối diện Vegas Club và sảnh đón khách tại số 99 Võ Nguyên Giáp trước khi đến Sun World Ba Na Hills. Thời gian di chuyển mỗi chiều dự kiến khoảng 75-80 phút.

Xe bus miễn phí đi Bà Nà có 2 chuyến xuất phát mỗi sáng.

Chiều đi có hai chuyến khởi hành lúc 8h30 và 9h30, chiều về có hai chuyến cùng xuất phát lúc 16h00 tại khu du lịch. Đặc biệt, du khách không cần đặt chỗ trước, chỉ cần có mặt tại các điểm đón trước giờ xuất phát là có thể lên xe, hoàn toàn miễn phí.

Du khách được nhận vé xe bus miễn phí.

Với tuyến xe bus mới, việc di chuyển từ trung tâm thành phố biển lên đỉnh núi mù sương giờ đây không còn là nỗi bận tâm của du khách, đặc biệt là các đoàn khách lẻ, gia đình hay nhóm bạn trẻ không chủ động được phương tiện cá nhân.

Một mã QR - mở khóa cả hành trình đặc quyền

Cũng từ ngày 1/8/2026, Sun World Ba Na Hills chính thức tích hợp toàn bộ quyền lợi đi kèm trực tiếp lên mã QR của tấm vé, thay thế hoàn toàn hình thức phát coupon giấy tại Cổng Thành như trước đây. Đây được xem là bước chuyển đổi số quan trọng, giúp đơn giản hóa quy trình vận hành và nâng tầm trải nghiệm cho du khách.

Tiệm bánh Eric Kayser tại Bà Nà.

Theo đó, chỉ với một mã QR duy nhất trên vé cáp treo hoặc vé điện tử, du khách có thể mở ra hàng loạt đặc quyền xuyên suốt hành trình.

Khách hàng quét mã qua cổng để lên cáp treo chinh phục đỉnh mây; quét mã vào thẳng nhà hàng buffet Taiga hoặc Bốn Mùa (áp dụng với vé combo); quét mã lựa chọn 1 trong 3 trải nghiệm ẩm thực đã bao gồm trong giá vé: hai ly Sun KraftBeer 250ml mát lạnh hoặc một phần khoai tây chiên giòn rụm tại Ba Na Brew House hoặc một trong ba loại bánh Pháp thủ công gồm Croissant, Pain au Chocolat hay Raisins Danish tại tiệm bánh Eric Kayser.

Từ cáp treo, buffet cho đến những phần quà tặng hấp dẫn, tất cả giờ đây đều được gói gọn trong một mã QR duy nhất, giúp du khách không còn phải giữ nhiều loại coupon giấy dễ thất lạc như trước.

Trải nghiệm số hóa toàn diện cùng Sun Paradise Land

Không dừng lại ở việc số hóa quyền lợi vé, Sun World Ba Na Hills còn đẩy mạnh loạt tiện ích thông minh trên ứng dụng Sun Paradise Land, hướng tới xây dựng một điểm đến văn minh, hiện đại.

Ấn tượng nhất là tính năng eMap trên ứng dụng Sun Paradise Land đã trở thành trợ thủ đắc lực giúp du khách tra cứu bản đồ số, tìm đường di chuyển và định vị nhanh các điểm vui chơi, nhà hàng, dịch vụ trong khuôn viên rộng lớn của khu du lịch. Du khách được khuyến khích tải ứng dụng trước hoặc ngay trong quá trình tham quan để chủ động lên kế hoạch cho hành trình của mình.

Du khách 25 tuổi trở xuống đến Bà Nà được ưu đãi đến 50% khi mua vé cáp treo hoặc combo cáp treo kèm buffet hoặc set ẩm thực.

Dự kiến từ 1/9/2026, tính năng WOWPAY sẽ chính thức được triển khai, cho phép du khách nạp tiền mặt tại các kiosk trong khu du lịch để nhận mã QR thanh toán, sử dụng tại mọi điểm dịch vụ mà không cần mang theo nhiều tiền mặt, vừa nhanh chóng vừa dễ dàng kiểm soát chi tiêu.

Song song các cải tiến về vận hành, Sun World Ba Na Hills cũng dành tặng người trẻ một ưu đãi đặc biệt trong mùa hè này. Từ nay đến hết 15/8/2026, du khách sinh từ năm 2001 trở đi được áp dụng mức giá ưu đãi hấp dẫn: Vé cáp treo: chỉ từ 500.000 đồng; Combo cáp treo + buffet trưa: 800.000 đồng; Combo cáp treo + voucher ẩm thực: 750.000 đồng.

Cầu Vàng.

Để hưởng ưu đãi, du khách vui lòng mang theo CCCD/CMND, hộ chiếu, VNeID định danh mức 2 hoặc giấy tờ có ảnh bản gốc hợp lệ để xác minh năm sinh khi qua cổng soát vé. Trẻ em cao dưới 1m vẫn tiếp tục được miễn phí vé theo quy định chung.

Với mức giá này, giới trẻ có thể dễ dàng chinh phục những biểu tượng kiến trúc nổi tiếng như Cầu Vàng, Làng Pháp, Lâu đài Mặt Trăng hay Quảng trường Nhật Thực, đồng thời trải nghiệm hàng loạt tiện ích giải trí tại Fantasy Park, hay thưởng thức các show nghệ thuật quốc tế phục vụ miễn phí xuyên suốt hành trình.

Từ tuyến xe bus miễn phí giúp xóa bỏ rào cản di chuyển, đến tấm vé tích hợp mọi quyền lợi chỉ bằng một mã QR, cùng hệ sinh thái số hóa toàn diện qua WOWPAY và eMap, Sun World Ba Na Hills đang từng bước khẳng định vị thế của một điểm đến du lịch văn minh, hiện đại bậc nhất khu vực.