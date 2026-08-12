Nữ diễn viên vô danh 'đổi đời' nhờ phim điện ảnh doanh thu 8.000 tỷ đồng

Con đường vào nghệ thuật của Lý Tư Đồng đến một cách bất ngờ. Hai năm trước, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lam Hồng Xuân khi đăng một video cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội. Bị thu hút bởi nét mộc mạc, trong trẻo của cô gái trẻ, đạo diễn đã mời cô đến thử vai.