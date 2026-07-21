Dấu hiệu cảnh báo vỡ túi ngực sớm không nên bỏ qua

(VTC News) -

Mặc dù các dấu hiệu này không khẳng định túi ngực đã bị vỡ, nhưng có thể phản ánh tình trạng khoang đặt túi chưa phù hợp, từ đó làm tăng nguy cơ vỡ túi ngực sớm theo thời gian.

Những nhận định trên được đúc kết từ kinh nghiệm lâm sàng của ThS.BS Hồ Cao Vũ qua hơn 1.000 ca phẫu thuật xử lý túi ngực, bao gồm các trường hợp vỡ túi, tạo hình lại khoang đặt túi, điều chỉnh áp lực trong khoang giúp tăng tuổi thọ của túi ngực lên đến hơn 20 năm và thay túi ngực mới.

Để tự đánh giá, khách hàng có thể chia bầu ngực thành 4 vùng: 1/4 trên trong, 1/4 trên ngoài, 1/4 dưới trong và 1/4 dưới ngoài. Sau khi đặt túi, túi ngực lý tưởng sẽ được phân bố tương đối đồng đều trong khoang, giúp bầu ngực cân đối và ổn định.

Nếu ở tư thế đứng, thả lỏng hai tay, bạn nhận thấy một hoặc cả hai bầu ngực có dấu hiệu như lệch vị trí, gồ cao bất thường, tụt túi ngực, mất cân đối hoặc túi tập trung nhiều về một phía, có thể khoang đặt túi bị thiếu làm tăng áp lực lên túi ngực.

Ở tư thế nằm ngửa, nếu túi ngực dịch chuyển quá nhiều ra phía nách hoặc hai bên di lệch không đối xứng, đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy khoang đặt túi bị áp lực theo thời gian không còn giữ được vị trí như ban đầu.

Những dấu hiệu trên không đồng nghĩa với việc túi ngực đã bị vỡ, nhưng có thể phản ánh tình trạng khoang đặt túi bất thường, làm tăng nguy cơ gấp nếp, ma sát kéo dài và ảnh hưởng đến độ bền của túi ngực theo thời gian. Khi xuất hiện các biểu hiện này, chị em nên được bác sĩ chuyên khoa thăm khám để đánh giá chính xác nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.

Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp khách hàng đưa ra lựa chọn phù hợp trong quá trình nâng ngực cũng như theo dõi sau phẫu thuật, từ đó góp phần giảm nguy cơ vỡ túi ngực sớm và các biến chứng muộn.

Nguyên nhân vỡ túi ngực sớm và vỡ túi không đồng đều giữa hai bên

ThS.BS Hồ Cao Vũ ghi nhận nhiều trường hợp túi ngực bị vỡ sớm hoặc chỉ một bên bị vỡ trong khi bên còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Một trong những nguyên nhân có thể gặp là khoang đặt túi được tạo chưa phù hợp (thừa hoặc thiếu), khiến áp lực lên túi ngực không được phân bố đồng đều.

Nếu trong quá trình phẫu thuật, các phẫu thuật viên chưa đánh giá đầy đủ các yếu tố như lực co của cơ, cấu trúc xương lồng ngực (đặc biệt ở những trường hợp lồng ngực gồ hoặc bất thường), chảy máu nhiều trong phẫu thuật gây ra tình trạng co thắt bao xơ.

Các ca túi ngực lão hóa hoặc vỡ sớm đều có ghi nhận pocket dày bất thường và xuất hiện co thắt bao xơ độ III-IV, túi ngực có thể phải chịu áp lực cơ học kéo dài tại một số vị trí.

Theo thời gian, sự chèn ép lặp đi lặp lại có thể tạo ra các nếp gấp trên vỏ túi, làm tăng nguy cơ lão hóa vật liệu và dẫn đến vỡ túi sớm. Trong nhiều trường hợp do ThS.BS Hồ Cao Vũ điều trị, vị trí vỡ thường gặp nằm ở vùng 1/4 trên trong của túi ngực. Đây là khu vực chịu áp lực lớn khi khoang đặt túi không được thiết kế và cân bằng phù hợp.

Khó khăn trong xử lý vỡ túi ngực và đặt lại túi ngực mới

Ở nhiều trường hợp vỡ túi ngực cần thay túi mới, khoang đặt túi thường bị thiếu ở cực trên, trong khi cực dưới và bờ ngoài đã bị giãn hoặc phá rộng. Sau khi lấy túi vỡ ra và vệ sinh khoang, bác sĩ cần đánh giá lại toàn bộ cấu trúc khoang trước khi quyết định có thể đặt lại túi mới hay không.

Những vị trí thiếu khoang ở cực trên thường khó xử lý vì cần bóc tách chính xác, tránh tổn thương mô và hạn chế chảy máu. Với phương pháp phẫu tích điểm kết hợp dao siêu âm, phẫu thuật viên cần có kinh nghiệm và bộ dụng cụ chuyên dụng để tiếp cận đúng vị trí khoang thiếu, giải phóng mô và tạo lại không gian phù hợp cho túi ngực mới.

Trong trường hợp túi bị tụt xuống dưới hoặc đổ ra ngoài, phần khoang bị giãn cần được khâu tạo hình lại nhằm đưa túi về đúng vị trí. Sau khi khoang được điều chỉnh, bác sĩ mới lựa chọn kích thước và kiểu dáng túi phù hợp với mong muốn của khách hàng, đồng thời phải tương thích với tình trạng khoang đặt túi hiện tại.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có thể đặt lại túi ngực ngay. Trong một số ca phẫu thuật, ThS.BS Hồ Cao Vũ đã từ chối đặt lại túi mới khi khoang bị phá quá rộng, co thắt bao xơ độ IV. Việc cố gắng đặt lại túi trong những trường hợp này có thể làm tăng nguy cơ tái biến chứng cho khách hàng.

Kỹ thuật tạo khoang tăng tuổi thọ của túi ngực

Theo ThS.BS Hồ Cao Vũ, mục tiêu của phẫu thuật nâng ngực không chỉ là tạo hình dáng đẹp mà còn hướng đến việc tối ưu tuổi thọ của túi ngực. Để đạt được điều này, khoang đặt túi cần được tạo chính xác, giúp túi ngực nằm đúng vị trí và hạn chế tối đa các điểm chịu áp lực bất thường.

Trước phẫu thuật, bác sĩ cần đánh giá toàn diện các yếu tố giải phẫu như cấu trúc xương lồng ngực, độ dày mô mềm, lực co - giãn, sư xơ chai, cân hóa nơi bám tận của cơ ngực lớn, cũng như lựa chọn đường kính và độ nhô của túi ngực phù hợp với từng khách hàng.

Khi các yếu tố này được tính toán đồng bộ, áp lực sẽ được phân bố cân bằng trên toàn bộ bề mặt túi, hạn chế tình trạng gấp nếp, chèn ép hoặc ma sát kéo dài trong quá trình vận động hằng ngày.

Theo quan điểm chuyên môn của ThS.BS Hồ Cao Vũ, việc tạo khoang đặt túi chính xác là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giảm nguy cơ các biến chứng muộn như bao xơ, lệch túi, tụt túi, đổ ngoài và vỡ túi sớm, đồng thời hướng đến mục tiêu giúp túi ngực duy trì độ bền lâu dài tránh cho khách hàng phải phẫu thuật nhiều lần chỉnh ngực.