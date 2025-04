Thức ăn đựng trong hộp xốp có thể nhiễm độc

(VTC News) -

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), hộp xốp được sản xuất từ polystyrene (PS), với thành phần chủ yếu là không khí chiếm 95%, còn lại 5% là PS, nên có đặc điểm rất nhẹ. Nhờ khả năng cách nhiệt và tiện dụng, loại vật liệu này được dùng rộng rãi trên toàn thế giới để chứa đựng, bảo quản thực phẩm.

Dù được đánh giá là vật liệu an toàn, hộp xốp vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng nếu không đảm bảo chất lượng hoặc sử dụng sai cách. Một số nguyên nhân chính đến từ ô nhiễm chì, cadmium trong nguyên liệu không tinh khiết và sự thôi nhiễm các chất độc hại như styrene, ethylbenzene.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo chỉ dùng hộp xốp bảo quản đồ ăn nóng dưới 70 độ C. (Ảnh minh hoạ)

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, người tiêu dùng được khuyến cáo chỉ sử dụng hộp xốp nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng quy định về vệ sinh an toàn. Hộp xốp PS chỉ nên dùng với thực phẩm nhiệt độ dưới 70 độ C, không chứa các món đang nóng, nhiều dầu mỡ, nước sôi hay thực phẩm có tính axit như nước chanh, dưa muối, giấm.

Ngoài ra, loại hộp này chỉ nên dùng một lần và trong thời gian ngắn, tuyệt đối không dùng để hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, quy định pháp luật yêu cầu không sử dụng nguyên liệu tái chế hay phụ gia không được phép khi sản xuất hộp xốp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Nhà sản xuất cần ghi rõ hướng dẫn sử dụng như giới hạn về nhiệt độ, tính axit, độ kiềm, đồng thời tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT của Bộ Y tế về vệ sinh an toàn bao bì nhựa dùng cho thực phẩm.

Các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng hộp xốp không đúng quy định sẽ bị xử phạt theo các nghị định 115/2018/NĐ-CP, 124/2021/NĐ-CP và 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và y tế.