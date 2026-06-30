Thua Brazil phút cuối, bóng đá Nhật Bản lại dính 'lời nguyền' World Cup

(VTC News) -

Đội tuyển Nhật Bản trải qua thất bại không thể cay đắng hơn trước Brazil tại vòng 1/16 World Cup 2026. Dù tạo bất ngờ khi ghi bàn trước trong hiệp một, đoàn quân của huấn luyện viên Hajime Moriyasu lại thua ngược khi thời gian bù giờ đi đến phút cuối cùng. Đây là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển Nhật Bản đánh rơi chiến thắng ở vòng knock-out của World Cup.

Cầu thủ Nhật Bản bật khóc sau thất bại trước Brazil.

Phút 29, Kaishu Sano ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho đội bóng xứ sở mặt trời mọc. Trong hiệp 2, Nhật Bản đối mặt với sức ép lớn từ đối thủ và không thể bảo vệ thành quả. Brazil có bàn gỡ hòa ở phút 55 do công của Casemiro. Đến phút bù giờ thứ 5, Gabriel Martinelli ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Brazil.

Sau trận đấu, chính Tanaka và đồng đội bật khóc như mưa ngay trên sân. Đây đã là lần thứ ba liên tiếp họ phải trải qua những thất bại đau đớn ở vòng knock-out trong các kì World Cup. Họ thua trong thế dẫn bàn và gục ngã ở thời điểm quyết định của trận đấu.

Năm 2018, Nhật Bản đối đầu với Bỉ trong quãng thời gian mà đội bóng châu Âu sở hữu "thế hệ vàng" ở đỉnh cao. Nhật Bản gây bất ngờ khi Genki Haraguchi và Takashi Inui liên tiếp lập công giúp đội bóng châu Á dẫn 2-0.

Video: Bàn thắng quyết định giúp Brazil thắng Nhật Bản 2-1

Kịch bản ít ai ngờ tới lại diễn ra khi Bỉ có màn lội ngược dòng khó tin. Vertonghen và Fellaini ghi liên tiếp 2 bàn chỉ trong 4 phút để san bằng tỉ số. Phút 90+5, Chadli lập công ấn định chiến thắng 3-2 cho đội tuyển Bỉ trong một pha phản công nhanh.

Năm 2022, tình cảnh của Nhật Bản khác hơn nhưng vẫn là một trận thua cay đắng. Daizen Maeda mở tỉ số trận đấu với Croatia ở vòng 1/8 nhưng Ivan Perisic kịp gỡ hòa đầu hiệp 2. Khi trận đấu bước vào loạt sút luân lưu, Nhật Bản lại thất bại.

Tính thêm trận thua Brazil 1-2 sáng nay 30/6, đội tuyển Nhật Bản chưa từng vượt qua vòng 1/8 của các kỳ World Cup.