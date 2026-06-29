Quà đặc biệt của bà nội khiến Vinicius bật khóc trước trận Brazil đấu Nhật Bản

(VTC News) -

Trước cuộc chạm trán với Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026, Vinicius Jr đã không kìm được nước mắt khi nhận món quà tinh thần bất ngờ từ bà mình. Trong chương trình truyền hình Domingao phát sóng trên kênh Globo, ngôi sao của tuyển Brazil được xem đoạn video bà Nilza ôn lại những năm tháng nuôi dưỡng anh từ thuở nhỏ, đồng thời gửi lời chúc cháu trai thi đấu thành công trong chặng đường còn lại tại World Cup 2026.

"Ngày đó, nó là một cậu bé rất nhút nhát. Bóng đá là tất cả đối với nó. Nó ngủ cạnh bà cho đến khi 16 tuổi", bà Nilza xúc động kể. Khép lại đoạn video, bà gửi tới cháu trai những lời chúc đầy yêu thương: "Vini, cháu trai của bà, mong Đức Mẹ Aparecida sẽ luôn che chở cho cháu. Bà yêu cháu rất, rất, rất nhiều".

Vinicius khóc sau món quà tinh thần từ bà của mình.

Những lời nhắn ấy khiến Vinicius không thể cầm được nước mắt ngay trên sóng truyền hình. Tiền đạo 26 tuổi cho biết bà là người có ảnh hưởng lớn nhất đến tuổi thơ và hành trình theo đuổi bóng đá của anh.

"Bà tôi đã làm tất cả những gì có thể để giúp tôi, dù khi ấy tôi và bà sống trong một căn nhà rất nhỏ. Đó là lý do tôi luôn ngủ cạnh bà", Vinicius chia sẻ.

Cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid cũng cho biết anh luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho gia đình: "Bà đã thay đổi cuộc đời tôi. Bất cứ khi nào có thể, tôi đều ở bên bà, vì tôi biết rồi sẽ đến ngày những người mình yêu thương không còn ở bên nữa. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên bà và gia đình, bởi họ đã làm tất cả để giúp tôi thực hiện ước mơ", anh nói.

Video: Brazil thắng 3-0 Scotland

Khoảnh khắc xúc động này diễn ra ngay trước trận đấu quan trọng giữa Brazil và Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026. Dù thể hiện sự yếu mềm ngoài sân cỏ, Vinicius vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của "Selecao".

Sau vòng bảng, ngôi sao Real Madrid đã ghi 4 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo, góp công lớn giúp Brazil giành quyền đi tiếp. Anh lập công trong các trận gặp Morocco, Haiti và Scotland, đồng thời đang nằm trong nhóm những cầu thủ có phong độ cao nhất giải đấu.