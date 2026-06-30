Khoảnh khắc cầu thủ Nhật Bản sút xa ghi bàn khiến cả đội Brazil sững sờ

Chelsea xác nhận đã nhận bồi thường từ Man City để giải phóng hợp đồng với HLV Enzo Maresca, đồng thời tiết lộ một 'thỏa thuận bí mật' với HLV người Italy.

Sau khi nhận phản ứng gay gắt của khán giả, nam ca sĩ đã quay một đoạn clip khác để nhận lỗi và thừa nhận "chỉ làm cho vui".