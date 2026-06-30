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Xuất bản ngày 30/06/2026 01:03 AM
Cập nhật lúc 02:00 AM ngày 30/06/2026

Khoảnh khắc cầu thủ Nhật Bản sút xa ghi bàn khiến cả đội Brazil sững sờ

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Đội tuyển Nhật Bản gây bất ngờ khi ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp Brazil ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Kaishu Sano (24) ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Nhật Bản. Chính cầu thủ này phán đoán và cắt đường chuyền của đối thủ ở giữa sân trước khi vượt qua Casemiro để tung ra cú sút xa hiểm hóc. (Ảnh: Reuters)

Kaishu Sano (24) ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Nhật Bản. Chính cầu thủ này phán đoán và cắt đường chuyền của đối thủ ở giữa sân trước khi vượt qua Casemiro để tung ra cú sút xa hiểm hóc. (Ảnh: Reuters)

Thủ môn Alisson Becker vươn tay hết cỡ vẫn không chạm đến bóng. (Ảnh: Reuters)

Thủ môn Alisson Becker vươn tay hết cỡ vẫn không chạm đến bóng. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Nhật Bản mở tỷ số ở phút 30, sau nửa giờ thi đấu phòng ngự đầy kỷ luật. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Nhật Bản mở tỷ số ở phút 30, sau nửa giờ thi đấu phòng ngự đầy kỷ luật. (Ảnh: Reuters)

Bàn thắng của Sano giúp các cổ động viên Nhật Bản nhớ lại trận thắng 3-2 trước chính Brazil vào tháng 10/2025. (Ảnh: Reuters)

Bàn thắng của Sano giúp các cổ động viên Nhật Bản nhớ lại trận thắng 3-2 trước chính Brazil vào tháng 10/2025. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Nhật Bản bảo vệ tỷ số 1-0 đến hết hiệp một. Trước trận đấu, siêu máy tính của Opta tính toán tỷ lệ thắng của Nhật Bản trong các kịch bản mô phỏng chỉ là 19,7%. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Nhật Bản bảo vệ tỷ số 1-0 đến hết hiệp một. Trước trận đấu, siêu máy tính của Opta tính toán tỷ lệ thắng của Nhật Bản trong các kịch bản mô phỏng chỉ là 19,7%. (Ảnh: Reuters)

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