Khoảnh khắc cầu thủ Nhật Bản sút xa ghi bàn khiến cả đội Brazil sững sờ

Link xem trực tiếp Hà Lan vs Morocco 8h ngày 30/6, vòng 1/16 World Cup 2026
Cập nhật link xem trực tiếp Hà Lan vs Morocco: Kênh phát sóng, giờ bóng lăn, thông tin trận đấu và cách xem online tại World Cup 2026.
Cập nhật tỷ số Brazil 0-1 Nhật Bản, kết quả World Cup 2026 mới nhất
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Vì sao HLV Maresca phải bồi thường cho Chelsea để được sang Man City?
Chelsea xác nhận đã nhận bồi thường từ Man City để giải phóng hợp đồng với HLV Enzo Maresca, đồng thời tiết lộ một 'thỏa thuận bí mật' với HLV người Italy.
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Đội tuyển Nhật Bản gây bất ngờ khi ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp Brazil ở vòng 1/16 World Cup 2026.
Link xem trực tiếp Hà Lan vs Morocco 8h ngày 30/6, vòng 1/16 World Cup 2026
Cập nhật link xem trực tiếp Hà Lan vs Morocco: Kênh phát sóng, giờ bóng lăn, thông tin trận đấu và cách xem online tại World Cup 2026.
Cập nhật tỷ số Brazil 2-1 Nhật Bản, kết quả World Cup 2026 mới nhất
Cập nhật tỷ số Brazil vs Nhật Bản mới nhất: Chi tiết diễn biến, kết quả Brazil vs Nhật Bản thuộc vòng 1/16 World Cup 2026.
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Vì sao HLV Maresca phải bồi thường cho Chelsea để được sang Man City?
Chelsea xác nhận đã nhận bồi thường từ Man City để giải phóng hợp đồng với HLV Enzo Maresca, đồng thời tiết lộ một 'thỏa thuận bí mật' với HLV người Italy.
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Trực tiếp bóng đá Đức vs Paraguay (3h30 ngày 30/6): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Đức đấu với Paraguay thuộc vòng 1/16 World Cup 2026.
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