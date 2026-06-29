Đấu Brazil ở World Cup, bóng đá Nhật Bản đưa giấc mơ truyện tranh ra đời thực

(VTC News) -

Khi đội tuyển Nhật Bản chạm trán Brazil ở vòng 1/16 World Cup 2026, nhiều người hâm mộ lập tức nhớ tới một cảnh phim nổi tiếng trong bộ anime "Captain Tsubasa" (Đội trưởng Tsubasa). Đó là tập cuối của loạt phim, khi Nhật Bản đối đầu Brazil ở trận khai mạc World Cup. Tuy nhiên, bộ phim kết thúc đúng vào thời điểm tiếng còi khai cuộc vang lên, để lại cái kết mở về cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá.

Chi tiết này không chỉ gợi lại ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả mà còn phản ánh mối liên hệ đặc biệt giữa bóng đá Nhật Bản với Brazil - quốc gia luôn được xem là hình mẫu trong nhiều tác phẩm manga và anime về bóng đá.

Giấc mơ đấu Brazil ở World Cup

Ra mắt năm 1981, "Captain Tsubasa" của họa sĩ Yoichi Takahashi xuất hiện trong bối cảnh Nhật Bản thậm chí còn chưa có giải bóng đá chuyên nghiệp. Phải đến năm 1991, J.League mới chính thức được thành lập.

Tập cuối của "Captain Tsubasa" sắp trở thành hiện thực.

Bởi vậy, ở thời điểm bộ truyện ra đời, việc Nhật Bản trở thành cường quốc bóng đá chỉ là một giấc mơ. Brazil - đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup - vì thế được xây dựng như đích đến mà bóng đá Nhật Bản khao khát chinh phục.

Hành trình của nhân vật chính Tsubasa Ozora cũng gắn chặt với đất nước Nam Mỹ. Sau khi được cựu cầu thủ kiêm HLV người Brazil Roberto Hongo phát hiện và dìu dắt, Tsubasa sang Brazil thi đấu cho CLB Sao Paulo để tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Nhân vật này được lấy cảm hứng một phần từ Musashi Mizushima, cầu thủ Nhật Bản từng được huyền thoại Pele phát hiện và đào tạo tại Sao Paulo vào những năm 1980. Trong suốt câu chuyện, Tsubasa gặp gỡ nhiều đồng đội và đối thủ được xây dựng dựa trên các hình tượng ngôi sao bóng đá ngoài đời thực.

Không chỉ tại Nhật Bản, các phiên bản anime của "Captain Tsubasa" còn tạo nên cơn sốt ở Brazil và nhiều quốc gia châu Âu từ thập niên 1990. Trong khi đó, phiên bản manga cũng sẽ lần đầu được phát hành chính thức tại Brazil từ tháng 7 năm nay.

Tham vọng vô địch World Cup

Nếu "Captain Tsubasa" kể câu chuyện về giấc mơ đưa Nhật Bản đến World Cup thì Blue Lock lại phản ánh giai đoạn bóng đá nước này bắt đầu hướng đến mục tiêu cao hơn, đó là chinh phục chức vô địch thế giới.

Bộ manga của Muneyuki Kaneshiro ra mắt năm 2018, chỉ một tháng sau thất bại 2-3 của Nhật Bản trước Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2018. Tác phẩm phản ánh nỗi tiếc nuối của bóng đá Nhật Bản sau khi đánh rơi tấm vé vào tứ kết.

Đội tuyển Nhật Bản sẽ đối đầu với Brazil ngày 30/6 ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Trong truyện, giám đốc Jinpachi Ego tập hợp 300 tiền đạo trẻ xuất sắc nhất cả nước vào một trung tâm huấn luyện đặc biệt nhằm tìm ra chân sút số một thế giới. Khác với triết lý đề cao tinh thần tập thể vốn là bản sắc của bóng đá Nhật Bản, các cầu thủ trong "Blue Lock" được yêu cầu nuôi dưỡng cái tôi, sẵn sàng đặt khát vọng ghi bàn của bản thân lên trên tất cả.

Tuy nhiên, càng tiến xa trong quá trình cạnh tranh, các nhân vật càng nhận ra rằng tài năng cá nhân chỉ có thể phát huy tối đa khi được đặt trong một tập thể vận hành hiệu quả. Đó cũng là triết lý đã giúp đội tuyển Nhật Bản vươn lên trở thành thế lực số một châu Á.

Thực tế, những ngôi sao của đội tuyển Nhật Bản hiện nay vẫn luôn đề cao vai trò của tập thể. Tiền đạo Ayase Ueda, chân sút của Feyenoord và là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Nhật Bản tại World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại với hai bàn thắng cùng một pha kiến tạo, từng khẳng định đóng góp của mình chỉ chiếm khoảng 10% trong một pha lập công. Theo Ueda, nhiệm vụ quan trọng nhất của anh là giúp toàn đội phát huy tối đa sức mạnh.

Trong khi đó, Koki Ogawa, 28 tuổi, tiền đạo của NEC Nijmegen và là người hâm mộ Robert Lewandowski, cho biết anh luôn bước vào mỗi trận đấu với cảm giác "khát khao ghi bàn đến tuyệt vọng".

Sức ảnh hưởng của Blue Lock không chỉ dừng lại trên trang truyện hay màn ảnh. Tháng 5 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) công bố kế hoạch tổ chức các trại tuyển chọn cầu thủ gốc Nhật ở nước ngoài nhằm tìm kiếm và đào tạo những tài năng mang dòng máu Nhật Bản trên khắp thế giới. Trại huấn luyện đầu tiên sẽ diễn ra tại bang California (Mỹ) vào đầu tháng 8.

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Tác giả Muneyuki Kaneshiro bày tỏ niềm tự hào khi tác phẩm của mình trở thành nguồn cảm hứng cho dự án này. "Tôi đã dồn toàn bộ tâm huyết để sáng tác 'Blue Lock'. Thật hạnh phúc khi bộ truyện có thể kết nối với ước mơ của những người yêu bóng đá và trở thành một dự án ngoài đời thực. Hy vọng nơi đây sẽ phát hiện được những tài năng còn xuất sắc hơn cả các nhân vật trong 'Blue Lock'", ông chia sẻ.

Thủ môn đội tuyển Nhật Bản Zion Suzuki (23 tuổi) là minh chứng đầu tiên cho xu hướng đó. Sinh ra tại Mỹ trong gia đình có cha gốc Ghana mang quốc tịch Mỹ và mẹ là người Nhật, Suzuki chuyển về sống ở Nhật Bản từ nhỏ để phát triển sự nghiệp. Thủ thành 23 tuổi thừa nhận những mục tiêu của mình "giống như bước ra từ một bộ anime".

"Tôi muốn trở thành một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới và giành chức vô địch Champions League", Suzuki khẳng định.

Anh và đồng đội sẽ ra sân để hoàn tất kịch bản trong mơ của Tsubasa và Blue Lock vào đêm nay khi Brazil đấu với Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra lúc 0h ngày 30/6 (giờ Việt Nam).