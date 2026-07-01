Thủ khoa A00 đạt 30/30, top 100 toàn quốc bám sát với chênh lệch chỉ 0,25 điểm

(VTC News) -

Phân tích dữ liệu điểm thi do Bộ GD&ĐT cung cấp, trong top 100 thí sinh điểm khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) cao nhất cả nước, thí sinh Bắc Ninh giành thủ khoa tuyệt đối 30/30 điểm ở tổ hợp này. Đây cũng là gương mặt dẫn đầu danh sách 100 thí sinh có tổng điểm A00 cao nhất toàn quốc.

Ngay phía sau là nhóm 16 thí sinh cùng đạt 29,75 điểm. Chỉ cách thủ khoa 0,25 điểm, các em đều có kết quả nổi bật ở cả ba môn thi, tạo nên cuộc cạnh tranh rất sít sao ở nhóm dẫn đầu.

Top 100 thí sinh điểm khối A00 cao nhất cả nước năm 2026. (Click vào ảnh để xem rõ hơn)

Thống kê từ danh sách 100 thí sinh có tổng điểm A00 cao nhất cho thấy khoảng cách điểm giữa các vị trí không lớn. Phần lớn thí sinh trong nhóm này đạt từ 29 điểm trở lên, phản ánh mặt bằng điểm cao ở tổ hợp xét tuyển truyền thống dành cho các ngành kỹ thuật, công nghệ và khoa học tự nhiên.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi biết điểm thi, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học theo lịch tuyển sinh năm 2026. Điểm tổ hợp A00 sẽ là căn cứ quan trọng để các trường đại học xét tuyển đối với hàng loạt ngành đào tạo có mức cạnh tranh cao.