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Xuất bản ngày 01/07/2026 11:55 AM
Xuất bản ngày 01/07/2026 11:55 AM

Lộ diện 5 thủ khoa đạt tuyệt đối 30/30 điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Lệ Thu
Lệ Thu
(VTC News) -

Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, cả nước có 5 thí sinh đạt 30/30, gồm 1 A00 và 4 B00, giảm 4 so với năm trước trong hơn 1,2 triệu thí sinh.

Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước. Thống kê theo các tổ hợp truyền thống cho thấy cả nước có 5 thí sinh đạt mức điểm tuyệt đối 30/30.

Trong đó, tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) ghi nhận một thí sinh đến từ Bắc Ninh đạt 10 điểm ở cả ba môn. Tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) có 4 thí sinh đạt 30 điểm, gồm 3 em ở TP.HCM và 1 em ở Đắk Lắk. So với kỳ thi năm trước, số lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối giảm 4 trường hợp.

STTSố báo danhSở GD&ĐTTổng điểmChi tiết điểm
124011604Bắc Ninh30

Toán: 10 điểm; Lý: 10 điểm; Hoá: 10 điểm

(Văn: 7,25 điểm)

279105871Đắk Lắk30

Toán: 10 điểm; Hoá: 10 điểm; Sinh: 10 điểm

(Văn: 7 điểm)

379011867TP.HCM30

Toán: 10 điểm; Hoá: 10 điểm; Sinh: 10 điểm

(Văn: 8 điểm)

479105710TP.HCM30

Toán: 10 điểm; Hoá: 10 điểm; Sinh: 10 điểm

(Văn: 8 điểm)

531037138TP.HCM30

Toán: 10 điểm; Hoá: 10 điểm; Sinh: 10 điểm

(Văn: 7,25 điểm)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự. Kết quả vừa dùng để xét công nhận tốt nghiệp, vừa là căn cứ quan trọng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Thí sinh có 5 ngày để phúc khảo bài thi, hạn cuối đến 5/7. Từ 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Dự kiến sau 17h ngày 9/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển đợt 1.

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