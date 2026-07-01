Hai thí sinh tự do giành thủ khoa toàn quốc C00 và D07

(VTC News) -

Hai thí sinh tự do dẫn đầu cả nước ở tổ hợp C00 và D07 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, với mức điểm từ 28,75 đến 29,5. Đây được xem là lần đầu tiên trong nhiều năm, nhóm thí sinh tự do đồng thời giành vị trí thủ khoa ở hai tổ hợp xét tuyển quan trọng.

Em Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 2006, cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), trở thành thủ khoa toàn quốc khối C00. Em đạt 9,25 môn Ngữ văn, 9,5 Lịch sử và 10 Địa lý, tổng 28,75/30 điểm.

Ở tổ hợp D07, Phạm Đức Minh, sinh năm 2007, cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội), giành vị trí thủ khoa với 10 điểm Toán, 9,75 Hóa học và 9,75 Tiếng Anh, tổng 29,5/30 điểm. Ba thí sinh á khoa xếp sau Minh với khoảng cách 0,5 điểm.

Điểm đáng chú ý, cả hai thủ khoa đều là thí sinh tự do và đăng ký dự thi tại Hà Nội.

Hai thí sinh tự do lần đầu tiên trở thành thủ khoa toàn quốc ở hai tổ hợp C00 và D07 với 28,75–29,5 điểm. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11–12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự, mức cao kỷ lục. Trong đó, hơn 63.800 thí sinh tự do đăng ký dự thi, mức cao nhất kể từ năm 2020.

Sau khi công bố điểm, thí sinh có 5 ngày để phúc khảo nếu có nhu cầu, hạn cuối đến ngày 5/7. Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh tiếp tục đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm chuẩn đại học sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.