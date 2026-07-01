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Xuất bản ngày 01/07/2026 12:01 PM
Xuất bản ngày 01/07/2026 12:01 PM

Hà Nội có 5 thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2026

Lệ Thu
Lệ Thu
(VTC News) -

Hà Nội ghi dấu ấn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 khi có 5 thủ khoa toàn quốc ở các khối A01 và D01, theo thống kê từ dữ liệu điểm thi Bộ GD&ĐT.

Theo phân tích dữ liệu điểm thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng nay 1/7, Hà Nội có 4 thí sinh trở thành thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở các khối A01 và D01.

Cụ thể, ở khối A01, Hà Nội ghi nhận 2 thủ khoa toàn quốc cùng đạt mức điểm 29,75. Hai thí sinh gồm em Hoàng Hương Giang (lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm) đạt Toán 9,5 điểm, Vật lý 10 điểm, tiếng Anh 10 điểm và em Nguyễn Trung Thái Sơn (lớp 12A2 Tin, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên) đạt Toán 10 điểm, Vật lý 10 điểm, tiếng Anh 9,5 điểm.

Hà Nội có 4 thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2026. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Hà Nội có 4 thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2026. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Ở khối D01, Hà Nội có 2 thủ khoa toàn quốc cùng đạt mức điểm 29 (Toán: 10 điểm; Ngữ văn: 9 điểm: tiếng Anh: 10 điểm). Đó là hai em: Nguyễn Xuân Tuệ Minh (lớp 12A3 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ) và Nguyễn Diệp Anh (lớp 12A Trường THCS và THPT Dewey).

STTSBDTên thủ khoaTrườngTổng điểmĐiểm chi tiết
101022852Hoàng Hương GiangTHPT chuyên Đại học Sư phạm29.75

Toán: 9,5 điểm

Vật lý: 10 điểm

tiếng Anh: 10 điểm

201031789Nguyễn Trung Thái SơnTHPT chuyên Khoa học tự nhiên29.75

Toán: 10 điểm

Vật lý: 10 điểm, Tiếng Anh: 9,5 điểm

301027358Nguyễn Xuân Tuệ MinhTHPT chuyên Ngoại ngữ29Toán: 10 điểm; Ngữ văn: 9 điểm: tiếng Anh: 10 điểm
401044351Nguyễn Diệp Anh THCS và THPT Dewey29Toán: 10 điểm; Ngữ văn: 9 điểm: tiếng Anh: 10 điểm
501071371Phạm Đức Minh Học sinh cũ của Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ29,5

Toán: 10 điểm

Hoá: 9,75 điểm

tiếng Anh: 9,75 điểm

Cùng với đó, Hà Nội còn có thêm em Phạm Đức Minh (thí sinh tự do) thủ khoa ở khối D07. Nam sinh sinh năm 2007, cựu học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, em đạt điểm 10 Toán, 9,75 Hóa và 9,75 Tiếng Anh, tổng 29,5/30.

Thành tích này tiếp tục cho thấy sự nổi bật của học sinh Hà Nội trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT, đặc biệt ở các khối thi có tính cạnh tranh cao như A01 và D01.

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