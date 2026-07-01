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Xuất bản ngày 01/07/2026 09:13 AM
Cập nhật lúc 09:22 AM ngày 01/07/2026

Hai thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2026 cùng đạt 38,5 điểm

Lệ Thu
Lệ Thu
(VTC News) -

Hai thí sinh đến từ Điện Biên và Hải Phòng cùng đạt 38,5 điểm, trở thành đồng thủ khoa tốt nghiệp THPT 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng 1/7 công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, trong đó ghi nhận hai thí sinh cùng đạt mức điểm cao nhất 38,5.

Hai thí sinh này đến từ Điện Biên và Hải Phòng, trở thành đồng thủ khoa toàn quốc kỳ thi năm nay.

Thí sinh có số báo danh 11001717 (Điện Biên) đạt tổng 38,5 điểm, gồm Toán 10, Ngữ văn 8,75, Vật lý 9,75 và Hóa học 10. Tổng điểm tổ hợp xét tuyển khối A đạt 29,75.

Hai thí sinh đến từ Điện Biên và Hải Phòng cùng đạt 38,5 điểm, trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Hai thí sinh đến từ Điện Biên và Hải Phòng cùng đạt 38,5 điểm, trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Thủ khoa còn lại, số báo danh 31056104 (Hải Phòng), cũng đạt 38,5 điểm với Toán 10, Ngữ văn 9, Vật lý 9,5 và Hóa học 10. Điểm tổ hợp khối A của thí sinh này là 29,5.

Ngoài hai thủ khoa, một thí sinh tại TP.HCM là Trần Quang Thắng (số báo danh 79011867) đạt 38 điểm, trong đó có ba môn đạt điểm tuyệt đối gồm Toán, Hóa học và Sinh học, cùng môn Ngữ văn 8 điểm.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại đây.

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