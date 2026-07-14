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Xuất bản ngày 14/07/2026 05:30 PM
Xuất bản ngày 14/07/2026 05:30 PM

Thông tin mới nhất dự án đường sắt tốc độ cao 147.000 tỷ đồng của Vingroup

(VTC News) -

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do VinSpeed (tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, dự kiến sử dụng 16 đoàn tàu, sức chứa hơn 600 hành khách.

VTC News
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