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Thông tin mới nhất dự án đường sắt tốc độ cao 147.000 tỷ đồng của Vingroup Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do VinSpeed (tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, dự kiến sử dụng 16 đoàn tàu, sức chứa hơn 600 hành khách.

Lợi thế đi trước của Tropicana Village Resort Cuối năm 2027, Tropicana Village Resort sẽ đồng thời hoàn thiện cùng VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay, hình thành hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí quốc tế.

Tiệm kim cương Ngọc Châu Âu, tiệm vàng Kim Lý đồng loạt đóng cửa Sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V, nhiều tiệm vàng, kim cương tại TP.HCM đồng loạt đóng cửa, ngừng giao dịch.

Bộ GD&ĐT quy định đầu vào ngành vi mạch bán dẫn, yêu cầu Toán từ 7,5 điểm Thí sinh đăng ký các chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn từ năm 2026 phải đáp ứng ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT, trong đó môn Toán đạt từ 7,5 điểm.

Tài khoản ẩn danh đăng tải thông tin tiêu cực về kỳ thi tốt nghiệp ở Cà Mau Cơ quan chức năng Cà Mau bước đầu xác định tài khoản đăng tin tiêu cực được tạo vài ngày trước, để ẩn danh và sử dụng máy chủ đặt tại nước ngoài.

4 nhà khoa học Việt nhận bằng sáng chế Mỹ cho công nghệ chip AI Mỹ vừa cấp bằng sáng chế cho bốn nhà khoa học Việt Nam với công nghệ giúp mở ra hướng phát triển AI thế hệ mới, xử lý nhanh và tiết kiệm năng lượng hơn.

Thể Công Viettel gia hạn hợp đồng với 2 ngoại binh Đội bóng áo lính chính thức gia hạn hợp đồng với hai ngoại binh Wesley Nata và Paulinho Martin cho mùa giải mới.

Trung tướng Đinh Văn Nơi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Phú Quốc Trung tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh An Giang - Bí thư Đặc khu Phú Quốc.

Nữ sinh bị tông tử vong ở Vĩnh Long: Khởi tố thêm cựu viện trưởng và cựu thủ trưởng cơ quan điều tra Kết quả điều tra xác định, Huỳnh Minh Trung, Nguyễn Hoàng Văn có hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội trong quá trình giải quyết tin báo và giải quyết khiếu nại đối với tin báo vụ tai nạn giao thông xảy ra làm N.N.B.T tử vong.

7 cuộc đời được viết tiếp từ quyết định hiến tạng của một gia đình Người đàn ông 49 tuổi chết não sau tai nạn giao thông được gia đình đồng ý hiến 7 tạng, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân cả nước.

Fanpage tung tin xấu về thời tiết Quảng Ninh đăng thư xin lỗi Chiều 14/7, fanpage Thời Tiết Hà Nội đăng thư xin lỗi sau khi tung tin cảnh báo tình hình thời tiết Quảng Ninh dịp cuối tuần chuyển xấu, gây hoang mang dư luận.

Thị trường smartphone thu hẹp, Apple bám sát ngôi vương của Samsung Khoảng cách giữa tập đoàn công nghệ Hàn Quốc và đối thủ bám đuổi trực tiếp là Apple đã bị thu hẹp đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Phú Thọ Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng tại tỉnh Phú Thọ.