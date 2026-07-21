Tin mới

Lũ quét ở Lai Châu: Người đàn ông mất vợ và 2 con sau vài phút kinh hoàng Sau trận lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu, anh Phạm Thanh Hải vẫn chưa thể nguôi nỗi đau mất vợ và hai con, chỉ sau vài phút định mệnh.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thủ tướng quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cháy lớn diện rộng ở rừng phòng hộ ven biển Gia Lai Dưới thời tiết khô nóng, gió biển thổi mạnh, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang nỗ lực khống chế vụ cháy rừng phòng hộ ven biển diện rộng tại xã Phù Mỹ Đông.

Trung ương thảo luận về đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam Trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 3, Trung ương thảo luận về đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai.

Bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt 60 nốt Trong lúc đi chơi cùng hai anh trai, bé trai 15 tháng ở Phú Thọ không may bị ong vò vẽ đốt khoảng 60 nốt trên khắp cơ thể.

MTTQ Việt Nam phân bổ 5 tỷ đồng hỗ trợ Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ Ngày 21/7, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

XSMB 21/7- Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 21/7/2026 (VTC News) - XSMB 21/7: Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 21/7/2026 quay thưởng trực tiếp lúc 18h15 cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất

M Riverside Danang: Hành trình kiến tạo giá trị sống bên dòng sông Hàn Tại văn phòng dự án M Riverside Danang, số 4-6 đường Bình Minh, Đà Nẵng, chủ đầu tư cập nhật năng lực triển khai và lộ trình bàn giao dự án M Riverside Danang.

'Sập bẫy' mua đất giá rẻ, 3 người ở Đà Nẵng bị chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng Tin tưởng trước thông tin mua đất tái định cư giá rẻ mà Nguyễn Thị Lệ Hoa đưa ra, 3 người ở Đà Nẵng bị lừa đảo, chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng.

Bên trong dây chuyền tạo hơn 500.000 mã trúng thưởng của 'Xé ngay trúng liền' Mỗi mã dự thưởng là một hệ thống vận hành tự động với hàng trăm triệu khả năng khác nhau, không biết trước kết quả và cũng không thể tác động vào quá trình tạo mã.

Trung Quốc và các nước cấm, hạn chế sử dụng xe giường nằm thế nào? Từ lâu xe giường nằm được xem là "hung thần xa lộ" gây ám ảnh tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Đức và một số nước châu Âu.

Chiến lược 3 trụ cột kiến tạo chuỗi giá trị của AEON tại Việt Nam AEON định hình chiến lược xoay quanh 3 trụ cột: tăng tốc mở rộng với đa dạng mô hình, thúc đẩy phát triển sản phẩm & chuỗi cung ứng, kiến tạo "hệ sinh thái AEON".

PNJ sẽ mua lại kim cương và áp hạn mức chi trả mỗi ngày Theo phương án mới, PNJ sẽ áp dụng hạn mức thanh toán tối đa mỗi ngày theo năng lực thực tế cho toàn bộ các giao dịch mua lại trên toàn quốc.

XSMT 21/7 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 21/7/2026 (VTC News) - XSMT 21/7 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 3 ngày 21/7/2026 được cập nhật trực tiếp lúc 17h15. Theo dõi kết quả XSMT mới nhất, chính xác nhất.