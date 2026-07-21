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Xuất bản ngày 21/07/2026 05:42 PM
Xuất bản ngày 21/07/2026 05:42 PM

Lũ quét ở Lai Châu: Người đàn ông mất vợ và 2 con sau vài phút kinh hoàng

(VTC News) -

Sau trận lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu, anh Phạm Thanh Hải vẫn chưa thể nguôi nỗi đau mất vợ và hai con, chỉ sau vài phút định mệnh.

Nhóm Phóng Viên
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