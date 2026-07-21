Cháy lớn diện rộng ở rừng phòng hộ ven biển Gia Lai

(VTC News) -

Toàn cảnh vụ cháy rừng phòng hộ trên diện rộng đang diễn ra tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai (Nguồn: Sơn Thắng)

Chiều 21/7, lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang nỗ lực khống chế vụ cháy rừng phòng hộ ven biển trên diện rộng, thuộc Tiểu khu 150 tại xã Phù Mỹ Đông (khu vực giáp ranh 2 xã Mỹ Thọ - Mỹ An cũ).

“Ngay sau khi phát hiện đám cháy, địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, công an, quân sự cùng người dân tham gia khống chế ngọn lửa”, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ thông tin.

Hiện trường vụ cháy tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Phù Mỹ Đông. (Nguồn: Sơn Thắng)

Theo anh Nguyễn Văn Xin (40 tuổi, người dân xã Phù Mỹ Đông) ngọn lửa lan nhanh dưới tác động của gió biển và thời tiết khô nóng, có nguy cơ uy hiếp trực tiếp đến khu vực sản xuất và sinh hoạt của người dân lân cận.

Trước nguy cơ ngọn lửa tiếp tục lan rộng, người dân khu vực cũng nhận được thông báo khẩn cấp của lực lượng chức năng xã Phù Mỹ Đông qua hệ thống loa truyền thanh và các phương tiện thông tin, yêu cầu người dân gần khu vực cháy chủ động phương án, sẵn sàng di dời khi có yêu cầu của cơ quan chức năng . Đồng thời phong tỏa các tuyến đường vào khu vực có cháy, đảm bảo an toàn cho người dân.

Rừng dương ven biển (rừng phi lao) đóng vai trò là lá chắn xanh quan trọng với các chức năng chính là chắn gió bão, cố định cát bay và bảo vệ làng mạc.

Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng vẫn đang khẩn trương khống chế đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy và diện tích rừng bị ảnh hưởng đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang nỗ lực khoang vùng khống chế đám cháy lan nhanh dưới thời tiết khô nóng và có gió biển thổi mạnh. (Nguồn: Sơn Thắng)

Trước đó, trên địa bàn các khu vực biển tỉnh Gia Lai liên tục xảy ra các vụ cháy lớn, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Ngày 29/6, tại khu neo đậu trên đầm Thị Nại, địa bàn giáp ranh xã Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ cháy khiến 16 tàu cá của ngư dân bị thiêu rụi. UBND xã ngay lập tức huy động các lực lượng chức năng trên địa bàn, phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Đông, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh khẩn trương triển khai công tác cứu hỏa.

Đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản bị dập tắt hoàn toàn.Thống kê ban đầu cho thấy vụ hỏa hoạn đã làm 16 tàu cá bị thiệt hại, trong đó 12 tàu cháy hoàn toàn và 3 tàu bị cháy phần mũi. Tổng thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.

Tiếp đến ngày 9/7, một vụ cháy lớn tại khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc) khiến 6 tàu cá công suất lớn bị thiêu rụi hoàn toàn và 2 chiếc bị cháy một phần. Cụ thể, 6 tàu cá bị cháy tất cả ngư lưới cụ, dầu dự trữ và vật tư trang thiết bị phục vụ đi biển..., gồm 2 tàu của phường Hoài Nhơn Đông, 3 tàu của phường Hoài Nhơn Bắc và 1 tàu của phường Hoài Nhơn. Đây đều là tàu khai thác hải sản xa bờ của ngư dân địa phương, có giá trị lớn.