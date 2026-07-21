MTTQ Việt Nam phân bổ 5 tỷ đồng hỗ trợ Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

(VTC News) -

Lũ kinh hoàng quét Mường Than, Lai Châu diễn ra thế nào?

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, tính đến 15h ngày 20/7, đợt mưa lớn kéo dài từ 15/7 làm 6 người tử vong, 2 người mất tích (đều ở xã Mường Than), 10 người bị thương.

Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao số tiền hỗ trợ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu.

Thiên tai khiến cho khoảng 200 hộ dân bị thiệt hại, ảnh hưởng, trong đó: 24 hộ bị thiệt hại hoàn toàn; 20 hộ bị hư hỏng, không thể khắc phục; 156 hộ dân nằm trực tiếp trong vùng lũ quét, bị hư hỏng và phải di chuyển đến nơi an toàn.

Tình hình lũ quét và ngập úng xảy ra trên diện rộng ở tất cả các bản. Đặc biệt tại bản Đội 11, lũ quét gây thiệt hại nặng nề đến diện tích trồng lúa, hoa màu và thủy sản của người dân (khoảng 300 ha). Nhiều tài sản, vật dụng gia đình của các hộ dân tại các bản bị lũ quét, sạt lở bị vùi lấp, hư hỏng.

Ước thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Than khoảng trên 250 tỷ đồng.

Trận lũ quét rạng sáng 17/7 tại xã Mường Than (Lai Châu) khiến hàng chục ngôi nhà đổ sập, nhiều căn nhà bê tông 3-4 tầng kiên cố bị xuyên thủng.

UBND tỉnh Lai Châu đã có văn bản hỏa tốc đề nghị Thủ tướng xem xét hỗ trợ 500 tỷ đồng khắc phục hậu quả lũ quét, mưa lũ; trong đó hỗ trợ khẩn cấp 300 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2026.

Nguồn kinh phí trên, theo UBND tỉnh Lai Châu, nhằm hỗ trợ người dân bị thiệt hại về nhà ở, bố trí tái định cư, ổn định đời sống và khắc phục khẩn cấp các công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, trường học, cơ sở y tế, công trình hạ tầng thiết yếu.

Đồng thời khoản hỗ trợ cũng giúp tỉnh này khôi phục sản xuất nông nghiệp, xử lý các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.