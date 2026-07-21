Kết quả KQXS miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 21/7/2026

XS miền Bắc 21/7. KQXSMB ngày 21/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Quảng Ninh. Kết quả xổ số hôm nay 21/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 21/7 - Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất hôm nay

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- Xổ số miền Bắc ngày 20/7/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 20/7/2026

KQXSMB ngày 20/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/7/2026.

- XSMB 19/7. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 19/7/2026

KQXS miền Bắc ngày 19/7/2026, XS miền Bắc chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Thái Bình (XSTB).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/7/2026.

- XSMB 18/7. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 18/7/2026

KQXS miền Bắc ngày 18/7/2026, XS miền Bắc thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSND).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ Hai: XSMB sẽ được tổ chức quay số ở Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Kỳ quay số sẽ do Quảng Ninh (XSQN) tổ chức.

- Thứ Tư: Quay số mở thưởng tại Bắc Ninh (XSBN) quay số.

- Thứ Năm: Hà Nội (XSHN) sẽ tổ chức mở thưởng.

- Thứ Sáu: Hải Phòng (XSHP) sẽ tiến hành quay thưởng.

- Thứ Bảy: Quay số mở thưởng tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình (XSTB) sẽ tổ chức quay thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

Người trúng xổ số miền Bắc (XSMB) cần làm thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Quá thời hạn này, tờ vé sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị lĩnh thưởng.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ chi trả giải thưởng trong tối đa 05 ngày làm việc và thường hoàn tất sớm để người trúng nhận thưởng nhanh hơn.

Toàn bộ quy trình xác minh và thanh toán được thực hiện công khai, đúng quy định, bảo đảm người trúng nhận thưởng đầy đủ, minh bạch và thuận tiện.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng theo lịch cố định, mỗi ngày chỉ một đài mở thưởng. Cụ thể: Thứ Hai - Hà Nội, Thứ Ba - Quảng Ninh, Thứ Tư - Bắc Ninh, Thứ Năm - Hà Nội, Thứ Sáu - Hải Phòng, Thứ Bảy - Nam Định và Chủ Nhật - Thái Bình.

Đài nào mở thưởng trong ngày sẽ là đơn vị phát hành vé số của ngày đó. Mỗi công ty xổ số chỉ được phát hành vé theo đúng lịch đã được phân công.

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