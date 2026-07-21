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Xuất bản ngày 21/07/2026 05:37 PM
Cập nhật lúc 05:44 PM ngày 21/07/2026

Lộ diện 16 'ông trâu' vào chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026

Minh Khang
Minh Khang
(VTC News) -

Vòng loại diễn ra 16 kháp đấu với các đòn hổ lao, cáng hầu, móc hàm, 16 "ông trâu" đánh bại đối thủ để vào vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - VTV 2026.

Mãn nhãn các kháp đấu tại phòng loại Hội chọi trâu Đồ Sơn - VTV 2026

Sáng 21/7, UBND phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng) tổ chức vòng đấu loại lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - VTV năm 2026. Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - VTV 2026, đánh trống khai hội.

Sáng 21/7, UBND phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng) tổ chức vòng đấu loại lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - VTV năm 2026. Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - VTV 2026, đánh trống khai hội.

Bốn khán đài của Sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn, sức chứa hơn 10.000 người, chật kín khán giả. Người dân địa phương, du khách và các đại biểu đến từ sớm để theo dõi các trận đấu của 32 "ông trâu".

Bốn khán đài của Sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn, sức chứa hơn 10.000 người, chật kín khán giả. Người dân địa phương, du khách và các đại biểu đến từ sớm để theo dõi các trận đấu của 32 “ông trâu”.

Lộ diện 16 'ông trâu' vào chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 - 3
Lộ diện 16 'ông trâu' vào chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 - 4

Sau 8 năm tạm dừng tổ chức vòng đấu loại do sự cố hy hữu xảy ra vào năm 2017, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm nay được khôi phục đầy đủ các nội dung theo truyền thống.

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP Hải Phòng, lễ hội được tổ chức với 2 vòng thi gồm vòng đấu loại và vòng chung kết, phù hợp với hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua.

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP Hải Phòng, lễ hội được tổ chức với 2 vòng thi gồm vòng đấu loại và vòng chung kết, phù hợp với hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua.

Lộ diện 16 'ông trâu' vào chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 - 6
Lộ diện 16 'ông trâu' vào chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 - 7

Những đòn cáng hầu, móc hàm đẹp mắt của các “ông trâu” khiến hàng nghìn khán giả liên tục reo hò, cổ vũ trong các trận đấu thuộc vòng loại lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm nay.

Vòng loại có 32 "ông trâu" tham gia, được phân bổ cho 4 đình, đền (đền Nghè, đình Ngọc Xuyên, đình Nam, đình Ngọc Hải) trên địa bàn phường và 4 ông chủ trâu có trâu đoạt giải Nhất, Nhì và đồng giải Ba tại Lễ hội năm 2025, mỗi ông được đăng ký 1 trâu.

Vòng loại có 32 “ông trâu” tham gia, được phân bổ cho 4 đình, đền (đền Nghè, đình Ngọc Xuyên, đình Nam, đình Ngọc Hải) trên địa bàn phường và 4 ông chủ trâu có trâu đoạt giải Nhất, Nhì và đồng giải Ba tại Lễ hội năm 2025, mỗi ông được đăng ký 1 trâu.

16 "ông trâu" vượt qua vòng loại sẽ tiếp tục được chăm sóc, huấn luyện kỹ lưỡng để tranh tài tại vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - VTV 2026.

16 “ông trâu” vượt qua vòng loại sẽ tiếp tục được chăm sóc, huấn luyện kỹ lưỡng để tranh tài tại vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - VTV 2026.

Lộ diện 16 'ông trâu' vào chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 - 10
Lộ diện 16 'ông trâu' vào chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 - 11
Lộ diện 16 'ông trâu' vào chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 - 12
Lộ diện 16 'ông trâu' vào chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 - 13
Lộ diện 16 'ông trâu' vào chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 - 14
Lộ diện 16 'ông trâu' vào chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 - 15
Lộ diện 16 'ông trâu' vào chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 - 16
Lộ diện 16 'ông trâu' vào chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 - 17
Lộ diện 16 'ông trâu' vào chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 - 18
Lộ diện 16 'ông trâu' vào chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 - 19
Lộ diện 16 'ông trâu' vào chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 - 20
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