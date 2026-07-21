Bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt 60 nốt

(VTC News) -

Theo thông tin từ gia đình, bệnh nhi N.X.L (15 tháng tuổi, trú tại xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) trong lúc đi chơi cùng hai anh trai, bị ong vò vẽ đốt khoảng 60 nốt trên khắp cơ thể, một người anh trai 3 tuổi của bé cũng bị ong đốt 3 nốt. Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình đưa các cháu đến Trung tâm Y tế Tân Sơn để cấp cứu.

Tại đây, trẻ được truyền dịch, giảm đau, sử dụng chống viêm và kháng sinh. Tuy nhiên, sau khoảng 14 giờ điều trị, tình trạng của bé 15 tháng diễn biến theo chiều hướng xấu. Trẻ xuất hiện dấu hiệu suy đa cơ quan, bao gồm tổn thương thận cấp, suy hô hấp và tổn thương gan nên được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị.

Trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, phải thở oxy hỗ trợ. Qua thăm khám ghi nhận trên cơ thể bé có nhiều vết ong đốt với tổn thương hoại tử trung tâm, vùng mặt, cổ và nửa thân trên sưng nề nhiều; trẻ mệt mỏi, quấy khóc liên tục và tiểu ít. Ngoài ra, các bác sĩ còn ghi nhận trẻ có tình trạng suy đa tạng gồm suy thận, suy gan, tiêu cơ vân cấp tính (men cơ tăng gấp >1000 lần bình thường), sốc nhiễm độc (mạch nhanh, tụt huyết áp) - những dấu hiệu cho thấy tình trạng ngộ độc nặng do nọc ong đã ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

Trẻ được cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ đã nhanh chóng triển khai hồi sức tích cực. Trẻ được đặt ống nội khí quản, thở máy, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn, sử dụng kháng sinh, truyền dịch, vận mạch và áp dụng nhiều biện pháp điều trị chuyên sâu như lọc máu liên tục, điều chỉnh rối loạn điện giải, cân bằng kiềm toan và hỗ trợ chức năng các cơ quan bị tổn thương.

Sau 1 ngày lọc máu liên tục, tình trạng của trẻ cải thiện rõ rệt. Chức năng các cơ quan dần hồi phục, các chỉ số sinh tồn ổn định hơn. Đến ngày 11/7, trẻ được rút ống nội khí quản. Sau cai máy thở, trẻ tỉnh táo, tự thở tốt, ăn uống được và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Sau quá trình chăm sóc tích cực, đến chiều ngày 17/7, sức khỏe của trẻ ổn định, các chức năng cơ quan hồi phục tốt và được xuất viện về nhà.

Theo BSNT. Nguyễn Võ Lộc - Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, ong vò vẽ là loài côn trùng có nọc độc mạnh. Khi bị đốt với số lượng lớn, nọc ong có thể gây tan máu, tiêu cơ vân, tổn thương gan, suy thận cấp, rối loạn đông máu, sốc phản vệ và suy đa cơ quan. Đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nạn nhân nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị ong đốt, người dân cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực có ong, hạn chế cử động nhiều để tránh nọc độc lan nhanh trong cơ thể. Nếu có ngòi ong cần loại bỏ đúng cách, vệ sinh sạch vùng da bị đốt và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế, đặc biệt khi bị đốt nhiều nốt hoặc xuất hiện các biểu hiện như khó thở, sưng phù toàn thân, đau nhiều, sốt, tiểu ít hoặc rối loạn ý thức.

Đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh lý nền, việc theo dõi tại cơ sở y tế là rất cần thiết vì các biến chứng do nọc ong có thể xuất hiện muộn sau nhiều giờ, thậm chí sau 1-2 ngày kể từ khi bị đốt. Việc phát hiện sớm và điều trị tích cực sẽ giúp nâng cao cơ hội cứu sống người bệnh và hạn chế tối đa các di chứng.