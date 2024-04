Thói quen ăn sáng làm giảm tuổi thọ

(VTC News) -

Bữa sáng không chỉ khởi động ngày mới mà còn ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của bạn. Trong khi những lựa chọn lành mạnh có thể cải thiện sức khỏe tổng thể, một số thực phẩm và thói quen ăn uống lại có thể làm hại cơ thể bạn.

Những yếu tố trong chế độ ăn sáng gây rủi ro sức khỏe và thậm chí làm tăng nguy cơ tử vong gồm việc tiêu thụ quá nhiều natri, không đủ ngũ cốc nguyên hạt, rau củ và trái cây, hạt và chất béo omega-3.

Dưới đây những thói quen xấu khi ăn sáng làm giảm tuổi thọ của bạn.

Bỏ bữa sáng

Báo điện tử VnExpress dẫn chia sẻ của chuyên gia dinh dưỡng trên tờ Livestrong và Eat This Not That rằng, bỏ ăn sáng có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể. Các bữa ăn thường xuyên, gồm cả bữa sáng, giúp duy trì trao đổi chất cân bằng. Sự cân bằng này có thể bị phá vỡ khi bỏ bữa, ảnh hưởng đến khả năng sử dụng và dự trữ năng lượng của cơ thể.

Khi không nhận được dưỡng chất để duy trì hoạt động sau một đêm, cơ thể có thể điều chỉnh bằng cách làm chậm tốc độ trao đổi chất, từ đó dễ tăng cân. Tăng cân và tích tụ mỡ, nhất là ở vùng bụng, làm tăng nguy cơ gây ra hội chứng chuyển hóa liên quan đến huyết áp, cholesterol, bệnh tim, tiểu đường.

Nhiều người bỏ bữa sáng, điều này rất có hại cho cơ thể.

Món ăn, đồ uống nhiều đường

Sữa chua có hương vị thường chứa nhiều đường bổ sung, là loại đường được thêm vào trong quá trình chế biến, tồn tại dưới dạng chất làm ngọt như đường ăn, đường từ siro. Loại đường này dễ gây tăng cân, khác với đường tự nhiên có trong sữa, trái cây hoặc rau củ.

Tăng lượng nước ép trái cây nhiều đường vào buổi sáng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nước trái cây dễ tiêu hóa, tác động nhanh đến lượng đường trong máu. Khi đường huyết giảm, cơ thể phản ứng bằng cách tăng sản xuất insulin để đưa đường huyết về mức cân bằng. Thay vì uống nước ép hãy chọn ăn trái cây nguyên miếng để không bỏ đi lượng chất xơ.

Uống cà phê quá sớm

Uống cà phê quá sớm, khi chưa ăn sáng, có thể ảnh hưởng đến quá trình điều hòa lượng đường trong máu, có thể làm tăng phản ứng đường huyết. Hơn nữa, thói quen uống cà phê này còn làm tăng nồng độ cortisol - loại hormone giúp tăng cường năng lượng, thường đạt đỉnh vào khoảng 7 giờ sáng.

Cortisol còn gọi là hormone căng thẳng, nếu tăng quá mức do uống cà phê dễ gây ra các vấn đề sức khỏe như bệnh tim, huyết áp cao.

Ăn quá nhiều thịt chế biến

Các món ăn sáng từ thịt chế biến như xúc xích, thịt xông khói thường chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa. Tiêu thụ quá nhiều loại thịt này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Thịt xông khói còn chứa nhiều natri và natri nitrat, cũng làm tăng huyết áp. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, khẩu phần 34,5 g thịt xông khói (tương đương ba lát thịt) chứa 579 mg natri. Chúng cũng tiềm ẩn nhiều PAH (hydrocacbon thơm đa vòng) - một nhóm các chất hình thành khi chất hữu cơ đốt cháy, có khả năng gây ung thư.