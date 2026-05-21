Hạ gục sao Muay Thái Rodtang, Takeru vẫn ví đối thủ như một 'bậc thầy Aikido'

(VTC News) -

Trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Takeru Segawa - ngôi sao kickboxing Nhật Bản - tóm gọn những đặc điểm làm nên tên tuổi võ sĩ này, từ sự nghiêm túc, kỷ luật về chuyên môn đến tính cách khiêm nhường, lịch sự. Phát biểu của anh về đối thủ Rodtang Jitmuangnon cũng thể hiện điều đó.

Takeru Segawa, giải nghệ khi đang nắm giữ trong tay danh hiệu vô địch thế giới Kickboxing hạng Flyweight tạm thời của ONE Championship. Tay đấm Nhật Bản hạ gục "Người sắt" Rodtang Jitmuangnon tại sự kiện ONE SAMURAI 1 diễn ra ở võ đài Ariake Arena, Tokyo ngày 29/4.

Sau khi đòi lại món nợ thành công, võ sĩ 34 tuổi người Nhật Bản khẳng định anh ngưỡng mộ đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của mình, Rodtang Jitmuangnon. Takeru đánh giá cao Rodtang và so sánh ngôi sao Muay Thái với một bậc thầy Aikido.

"Thời điểm tung đòn đấm và việc hoàn toàn không lộ 'nhịp ra đòn' trong các chuyển động khiến Rodtang trở nên cực kỳ khó đoán. Rodtang không chỉ khỏe, cậu ấy còn sở hữu kỹ thuật thượng thừa.

Tôi có cảm giác Rodtang gần như một bậc thầy Aikido vậy, từ cái cách cậu phá vỡ thế cân bằng và tìm ra chính xác khoảnh khắc đối thủ vừa lơi lỏng phòng thủ để ra đòn”, Takeru nhấn mạnh.

Takeru Segawa giành chiến thắng trước Rodtang ở sự kiện diễn ra hôm 29/4

Takeru tiếp tục nhận xét về Rodtang: “Cậu ấy sở hữu một khí chất độc nhất và rõ ràng là rất mạnh, nhưng bên cạnh đó Rodtang cũng có kỹ thuật rất tốt. Mọi người thường hình dung về Rodtang như một kẻ chỉ biết vung đòn điên cuồng và lao lên hung hãn, nhưng sau khi trực tiếp đối đầu, tôi nhận ra cậu ấy sử dụng những đòn nhử rất tinh tế”.

Trận chiến kéo dài 5 hiệp đấu là một màn trình diễn đỉnh cao của hai trường phái đối lập. Rodtang, người từng hạ đo ván Takeru chỉ trong 80 giây ở lần chạm trán đầu tiên, nhập cuộc với lối áp lực vũ bão và các tổ hợp đòn đấm thương hiệu.

Dù thua trận, Rodtang vẫn khiến Takeru kính nể

Lần này, Takeru không lặp lại những sai lầm ở thất bại lần trước. Anh đứng vững trước cơn cuồng phong của siêu sao người Thái, đánh bại đối thủ ngay trong sở trường của họ để giành chiến thắng đo ván kỹ thuật (TKO) ở hiệp 5.

Takeru giã từ sự nghiệp đỉnh cao với bảng thành tích 46 thắng - 5 thua cùng chiếc đai vô địch thế giới trên tay. Takeru Segawa chưa từng nuôi lòng hận thù với Rodtang Jitmuangnon sau khi võ sĩ người Thái hạ gục anh một cách tàn nhẫn ở lần gặp đầu tiên.