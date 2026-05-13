Cao thủ Thái Lan huấn luyện 7 ngày giúp võ sĩ Nhật Bản thắng sao muay Rodtang

Sau khi võ sĩ kickboxing Nhật Bản Takeru Segawa hạ gục ngôi sao Muay Thái Rodtang Jitmuangnon, sự tương phản trong quá trình tập luyện của 2 võ sĩ thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và người hâm mộ. Trong khi Rodtang chểnh mảng việc luyện tập vì lịch trình ngoài chuyên môn và vụ rắc rối hợp đồng, Takeru Segawa lại có sự chuẩn bị rất kỹ. Thậm chí, anh còn mời một võ sĩ huyền thoại của Thái Lan hỗ trợ huấn luyện.

Một trong những chi tiết khiến dư luận Thái Lan đặc biệt quan tâm chính là việc Sirimongkol Singmanasak, cựu võ sĩ boxing từng vô địch thế giới của Thái Lan, trực tiếp huấn luyện cho Takeru Segawa trong khoảng một tuần. Sirimongkol Singmanasak (sinh ngày 2/6/1977) từng vô địch boxing thế giới ở hai hạng cân, gồm đai hạng gà của Hội đồng Quyền Anh Thế giới (WBC) năm 1997 và đai hạng super-featherweight của WBC từ năm 2002 đến 2003.

Chia sẻ với tờ Thairath, ông Sirimongkol cho biết: "Tôi từng sang Nhật dạy boxing, mà con trai ông chủ phòng tập lại là bạn của Takeru nên họ nhờ tôi sang huấn luyện thêm cho cậu ấy. Tôi dạy khoảng 7 ngày, chủ yếu tập trung vào kỹ năng. Trước đây Takeru thua vì đòn tay nên cậu ấy muốn cải thiện bằng boxing, vì vậy cần một HLV quyền Anh chuyên nghiệp hướng dẫn. Cậu ấy muốn dùng đòn tay để chiến đấu”.

Sirimongkol khen ngợi Takeru: “Takeru là người rất chăm chỉ và nghiêm túc. Chúng tôi dạy gì thì cậu ấy tiếp thu được ngay và làm đúng theo giáo án tập luyện. Kỷ luật của cậu ấy cực kỳ cao, tuân thủ chính xác kế hoạch từ chế độ ăn uống cho đến mọi thứ khác”.

"Những cú đấm của Takeru không hẳn là quá uy lực, nhưng anh ấy biết cách chọn đúng thời điểm để tung ra các tổ hợp đòn. Takeru là một võ sĩ toàn diện”, ông Sirimongkol nói thêm.

Sirimongkol tiết lộ ông đã giúp Takeru cải thiện các đòn tay: "Cơ thể của Takeru giống như một thanh niên 25 tuổi vậy, cực kỳ sung mãn. Và quan trọng nhất là kỷ luật thép, luôn tập luyện đúng giờ giấc. Ở trận đấu đầu tiên với Rodtang, những cú đấm của cậu ấy chưa đủ biên độ. Lần này, chúng tôi đã điều chỉnh để đòn đánh của Takeru rộng hơn, giúp các cú đấm trông nhanh hơn”.

Thậm chí Sirimongkol còn mách nước cho Takeru cách đối phó với Rodtang: “Tôi đã bảo Takeru hãy chờ đợi và quan sát, vì tôi biết Rodtang rất khỏe và đầy sức mạnh. Tôi dặn Takeru phải thăm dò trước. Nhưng Takeru lại rất tự tin vào bản thân. Có lẽ Takeru từng nghĩ đòn đấm của Rodtang thiếu lực, nên đôi khi đã để hở sườn cho đối thủ khai thác”.

"Takeru rất tin tưởng vào chính mình. Tôi đã thấy điều đó ngay từ hiệp một. Takeru từng đối đầu với Rodtang trước đây, nên chắc chắn cậu ấy hiểu rõ các vũ khí của Rodtang và những gì đã xảy ra ở lần chạm trán trước”, ông Sirimongkol nói thêm.

Việc ông Sirimongkol huấn luyện cho Takeru đánh bại Rodtang đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ Thái Lan. Tuy nhiên ông Sirimongkol không cảm thấy áy náy: “Việc làm HLV cho võ sĩ nước ngoài là công việc của tôi. Giống như mình làm nghề thì phải làm hết sức. Các HLV nước ngoài khi sang huấn luyện cho võ sĩ Thái cũng đều làm hết khả năng. Khi mình dạy ai thì cũng muốn học trò chiến thắng. Mong mọi người nhìn đây là một nghề nghiệp. Nếu mình đi dạy mà học trò cứ thua mãi thì ai còn muốn thuê mình nữa, đúng không?”

Khi được hỏi về những phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng Thái Lan, khi nhiều người đặt câu hỏi tại sao Sirimongkol Singwangcha lại đi huấn luyện cho đối thủ của một võ sĩ Thái Lan, ông thẳng thắn chia sẻ: "Huấn luyện các võ sĩ nước ngoài là nhiệm vụ của tôi. Đó là công việc; chúng tôi phải làm tốt nhất có thể. Các huấn luyện viên nước ngoài cũng dốc hết sức khi dạy võ sĩ Thái Lan, và họ cũng dành trọn tâm huyết cho chúng ta. Khi dạy ai đó, chúng tôi luôn muốn học trò của mình giành chiến thắng. Hy vọng mọi người hãy nhìn nhận đây là một nghề nghiệp. Nếu chúng tôi chỉ dạy để họ thua, liệu có ai còn muốn thuê chúng tôi nữa không?"