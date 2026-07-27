(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 27/7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết Hà Nội trong ngày 27/7 có sự chuyển biến giữa ban ngày và chiều tối. Ban đêm, thành phố có mưa rào và dông vài nơi, sau đó trời giảm mưa. Ban ngày, thời tiết chủ yếu có nắng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 26-28°C, mang lại cảm giác dễ chịu vào sáng sớm và ban đêm. Đến trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng lên mức 32-34°C, kết hợp với độ ẩm cao khiến thời tiết có phần oi nóng.

Từ chiều tối, do ảnh hưởng của điều kiện khí quyển thuận lợi cho đối lưu phát triển, Hà Nội khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Một số khu vực có thể xảy ra mưa to trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 27/7: Ngày nắng 34°C, chiều tối mưa dông

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông khả năng xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sét có thể gây nguy hiểm cho người đang hoạt động ngoài trời hoặc tại các khu vực trống trải. Gió giật mạnh có nguy cơ làm gãy cành cây, tốc mái nhà tạm và ảnh hưởng đến việc lưu thông trên đường. Mưa đá tuy ít xảy ra nhưng vẫn có thể xuất hiện cục bộ, gây hư hại cây trồng, phương tiện và tài sản.

Người dân nên theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, biển quảng cáo hoặc cột điện khi xuất hiện dông sét.

Khuyến cáo cho người dân

Với hình thái thời tiết nắng vào ban ngày nhưng mưa dông về chiều tối, người dân nên chủ động sắp xếp lịch trình phù hợp. Nếu có kế hoạch đi làm, học tập hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời vào cuối ngày, nên mang theo áo mưa hoặc ô để tránh mưa bất ngờ.

Những người điều khiển phương tiện giao thông cần giảm tốc độ khi gặp mưa lớn, giữ khoảng cách an toàn và chú ý các khu vực có nguy cơ ngập nước. Đồng thời, tránh dừng đỗ xe dưới cây xanh hoặc công trình không kiên cố trong thời điểm có dông mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 27/7 cho thấy thời tiết khá thuận lợi vào ban ngày với nền nhiệt 26-34°C. Tuy nhiên, mưa rào và dông có thể xuất hiện vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nên cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo để chủ động bảo vệ sức khỏe và đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.