Thành phố ở Mỹ chỉ định ngày đặc biệt tưởng niệm Lý Tiểu Long

(VTC News) -

Bang California (Mỹ) gần đây đã quyết định dành một sự ghi nhận đặc biệt cho huyền thoại võ thuật Bruce Lee (Lý Tiểu Long). Thống đốc Gavin Newsom đã ký ban hành đạo luật, chính thức chỉ định ngày 17/5 hằng năm là Ngày Bruce Lee, theo thông báo từ văn phòng nghị sĩ Hạ viện bang California Matt Haney, người đại diện cho khu vực San Francisco.

Lý Tiểu Long sinh năm 1940 tại San Francisco trong một gia đình người Trung Quốc đang lưu diễn cùng đoàn kinh kịch. Nhờ được sinh ra trên lãnh thổ Mỹ, ông có quốc tịch Mỹ theo quyền công dân nơi sinh. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi chào đời, Lý Tiểu Long cùng gia đình trở về Hong Kong (Trung Quốc), nơi ông lớn lên, trở thành diễn viên nhí và bắt đầu theo học võ thuật Trung Quốc.

Ngày 17/5 chính là ngày Lý Tiểu Long trở lại San Francisco vào năm 1959 khi ông mới 18 tuổi.

Shannon Lee, con gái của Lý Tiểu Long, cho rằng cha của mình có ảnh hưởng tới nhiều thế hệ và cộng đồng khác nhau - Ảnh: Reuters

Shannon Lee, con gái của Lý Tiểu Long và hiện là Giám đốc điều hành Quỹ Bruce Lee (Bruce Lee Foundation), cho rằng sự kiện này phản ánh sức ảnh hưởng lâu dài của cha bà đối với nhiều thế hệ và nhiều cộng đồng khác nhau.

Shannon Lee cho biết: “Từ những người trẻ tìm thấy sự tự tin và niềm tin vào khả năng của bản thân thông qua triết lý sống của ông, đến những gia đình cuối cùng cũng được nhìn thấy hình ảnh của chính mình trên màn ảnh, rồi các vận động viên vẫn tiếp tục lấy cảm hứng từ những bài học của ông về kỷ luật và sức mạnh nội tâm, tầm ảnh hưởng của ông là vô cùng sâu rộng”.

Nghị sĩ Matt Haney mô tả Bruce Lee là hiện thân cho những giá trị tốt đẹp nhất của bang California. Ông phát biểu: “Vào thời điểm người Mỹ gốc Á thường xuyên vắng bóng hoặc bị khắc họa theo những khuôn mẫu định kiến trên màn ảnh, Lý Tiểu Long đã giúp nhiều thế hệ nhìn thấy chính mình được đại diện bằng sức mạnh và phẩm giá”.

Quỹ Bruce Lee cùng nhiều tổ chức của cộng đồng người Mỹ gốc Á hy vọng Lý Tiểu Long sẽ được tưởng nhớ hằng năm thông qua các hoạt động kỷ niệm tự nguyện trên khắp bang, như triển lãm văn hóa, các sự kiện cộng đồng và các bài học trong trường học.

Lý Tiểu Long trở lại Mỹ vào năm 1959 và theo học tại Đại học Washington ở Seattle từ năm 1961. Tuy nhiên, ông không hoàn thành chương trình học mà quyết định tập trung vào việc nghiên cứu, giảng dạy và phát triển võ thuật.

Trong thập niên 1960, Lý Tiểu Long bắt đầu làm việc tại Hollywood, nổi bật nhất với vai Kato trong loạt phim truyền hình “The Green Hornet”. Tuy nhiên, các hãng phim thường chỉ muốn ông đảm nhận những vai diễn mang tính định kiến chủng tộc và trả thù lao thấp hơn so với các diễn viên da trắng.

Sau đó, Lý Tiểu Long trở về Hong Kong (Trung Quốc) và nhanh chóng trở thành ngôi sao hàng đầu của điện ảnh võ thuật với những bộ phim nổi tiếng như The Big Boss và Fist of Fury. Ông qua đời năm 1973 ở tuổi 32 sau phản ứng dị ứng với thuốc giảm đau.

Đến nay, tên tuổi và hình ảnh của Lý Tiểu Long vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ. Người hâm mộ vẫn tụ họp vào dịp sinh nhật của ông để tưởng nhớ. Đề cương cho một loạt phim hành động truyền hình do chính Lý TIểu Long chấp bút sau này cũng trở thành nguồn cảm hứng cho loạt phim “Warrior” của HBO Max.