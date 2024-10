Thị trường xe máy 'nóng' lên nhanh trong quý 3

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố doanh số bán hàng của các thành viên trong quý III/2024. Theo đó, tổng cộng gần 686.001 xe máy được bán ra thị trường, tăng 13,74% so với quý trước đó và tăng 12,34% so với quý III/2023.

Doanh số này được thống kê trên 5 thành viên VAMM là Honda, Yamaha, SYM, Suzuki và Piaggio. Trong đó, riêng Honda bán được 554.805 xe trong quý III, chiếm tới 80,8% tổng doanh số của VAMM.

Cộng dồn 9 tháng đầu năm, các thành viên VAMM bán ra tổng cộng 1,892 triệu chiếc xe máy các loại, tăng nhẹ 3,67% so với cùng kỳ năm 2023 (khoảng 1,825 triệu chiếc).

Xe máy Honda vẫn chiếm hơn 80% tổng doanh số của VAMM. (Ảnh minh họa: Honda Việt Nam)

Các chuyên gia đánh giá, doanh số bán hàng trong quý III tăng so với trước đó là do nhu cầu mua xe hai bánh cho sinh viên, học sinh tăng mạnh.

Tuy nhiên, lượng xe bán ra của quý III năm nay tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước là điều khá bất ngờ trong bối cảnh thị trường lao dốc sau đại dịch Covid-19. Kết quả này có được là nhờ nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá của các hãng để kích cầu khách hàng.

Ngoài các hãng xe thuộc VAMM kể trên, thị trường xe máy Việt Nam còn có sự góp mặt của nhiều cái tên khác như các hãng xe điện VinFast, Yadea, DatBike, Pega,... dòng xe phân khối lớn như Kawasaki, Harley-Davidson, KTM, Husqvarna, Ducati,… nhưng không công bố doanh số cụ thể.

Trước đó, theo Tổng cục Thống kê, các doanh nghiệp trong nước sản xuất ước đạt 242.100 chiếc xe máy mới trong tháng 9, giảm 12,2% so với tháng 8, nhưng vẫn tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2023. Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2024, cả nước đã có xấp xỉ 2,26 triệu chiếc xe máy mới được xuất xưởng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2023.