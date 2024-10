Tỉ phú Elon Musk ra mắt xe tự lái không vô lăng, chân ga, giá 744 triệu đồng

Tập đoàn Tesla vừa công bố dòng xe điện tự lái (robotaxi) mang tên Cybercab được sạc bằng công nghệ cảm ứng.

Điều vô cùng đặc biệt ở chỗ "siêu phẩm" Cybercab không có vô lăng lẫn bàn đạp.

Mặc dù vậy, ông chủ Tesla (tỉ phú Musk) vẫn đưa ra cam kết nó "an toàn gấp từ 10-20 lần so với ôtô do con người điều khiển".

Tỉ phú Elon Musk cho biết Cybercab của Tesla sẽ không có vô lăng hay bàn đạp và sẽ sử dụng sạc cảm ứng thay vì phích cắm. (Ảnh: Tesla/Reuters)

Tỉ phú Musk nhấn mạnh khi phát biểu trước đám đông dự sự kiện ra mắt ở Warner Brothers Studio gần TP Los Angeles, bang California - Mỹ: "Bạn có thể hình dung chiếc xe trong một thế giới tự lái cũng giống như một phòng chờ nhỏ".

Ông giải thích thêm: "Chỉ cần ngồi bên trong phòng chờ nhỏ thoải mái này, bạn có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Đến khi bước ra ngoài, bạn đã tới nơi".

Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về dòng xe mới của hãng Tesla, ngoại trừ cửa xe được mở theo hướng lên giống như trong phim khoa học viễn tưởng. Tỉ phú Musk cho hay hãng đã sản xuất 50 chiếc như thế.

Tỉ phú Elon Musk phát biểu trong sự kiện giới thiệu những chiếc xe mới của Tesla. (Ảnh: Tesla/Reuters)

Ông chủ Tesla tiết lộ những dòng ô tô tự lái Model 3 và Model Y của hãng sẽ có mặt trên đường phố bang Texas và bang California vào năm sau, trước khi công ty chuyển sang sản xuất hàng loạt "siêu phẩm" Cybercab.

Hãng dự kiến sẽ mở bán robotaxi Cybercab trước năm 2027 với giá khoảng 30.000 USD (744 triệu đồng)/chiếc.

Robovan của Tesla có thể chở tối đa 20 người nhưng tỉ phú Musk không nói rõ giá thành và thời gian mở bán. (Ảnh: Tesla/Reuters)

Cũng nhân dịp này hãng Tesla còn ra mắt Robovan, dòng xe điện bánh ẩn và không có kính chắn gió. Thiết kế này của Tesla rất giống những hình ảnh xe cộ trong các phim khoa học viễn tưởng.

Tỉ phú Musk cho hay Robovan được thiết kế để chở tối đa 20 người hoặc một khối lượng lớn hàng hóa, phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc thương mại.

Tesla chưa tiết lộ thời điểm bán Robovan cũng như giá thành dự kiến.