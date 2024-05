Thị trường khởi sắc, dòng bất động sản nào đang thu hút giới đầu tư?

(VTC News) -

Những tín hiệu tích cực của thị trường

Thị trường bất động sản 2024 đang trên đường băng tăng trưởng trở lại sau thời gian điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, sự khởi sắc không phải toàn diện mà có sự phân hóa giữa các phân khúc và khu vực. Trong đó, dòng sản phẩm căn hộ sở hữu lâu dài vẫn đi đầu trong tiến trình phục hồi.

Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2024 của Hội Môi giới Bất động sản ghi nhận giao dịch của sản phẩm căn hộ chung cư tăng 8% so với quý 4/2023 và gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hấp thụ tiếp tục được cải thiện, đạt gần 31%, tăng 5% so với quý 4/2023 và 19% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, dòng sản phẩm này vẫn đang duy trì đà tăng giá tích cực.

Meypearl Harmony - quần thể căn hộ biển thuộc đô thị tinh khiết Meyhomes Capital Phú Quốc.

Những số liệu đầy khả quan này cho thấy sự lên ngôi của bất động sản dòng tiền. Đầu tư dài hạn và những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tế, có pháp lý hoàn thiện, đa chức năng vừa ở vừa thuận lợi khai thác đầu tư sinh lời được xem là khẩu vị bền vững của khách hàng sau giai đoạn thanh lọc thị trường.

Một ví dụ tiêu biểu có thể nhắc đến là Meypearl Harmony - dự án cao tầng đầu tiên được giới thiệu tại đô thị tinh khiết Meyhomes Capital Phú Quốc, được phát triển bởi Tân Á Đại Thành - Meyland. Hội tụ nhiều lợi thế vượt trội từ khách quan đến nội tại, bộ sưu tập giới hạn căn hộ biển sổ hồng sở hữu lâu dài tại Meypearl Harmony đang là đích ngắm của giới đầu tư sành sỏi.

Giá trị kép từ căn hộ biển sở hữu lâu dài Meypearl Harmony Phú Quốc

Sở hữu vị trí đắc địa nơi cửa ngõ An Thới, Meypearl Harmony là dự án căn hộ chung cư hiếm hoi tại “thủ phủ nghỉ dưỡng” Bãi Trường, được thừa hưởng toàn bộ lợi thế về thiên nhiên tươi đẹp, không gian yên ả, hạ tầng cao cấp của một trái tim nghỉ dưỡng quốc tế.

Là giao điểm của 4 tuyến đường lớn nội khu và những đại lộ xuyên đảo năng động như: đường ven biển Bãi Trường, “con đường tỷ đô” liên khu Bãi Trường…, trong vòng chưa đầy 20 phút, cư dân có thể kết nối đến sân bay, trung tâm Dương Đông và hàng loạt điểm đến quan trọng trên đảo.

Trong bán kính 2km từ dự án, cư dân sẽ được đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống, học tập, giải trí với: Khách sạn 5 sao Grand Mercure, Quảng trường Biển Ngọc, Tuyến phố lễ hội Koradise, Công viên ánh sáng Ice Jungle, Trung tâm thể thao, Trung tâm thương mại, Khu hành chính công và Trường liên cấp Meyschool Đoàn Thị Điểm.

Thêm vào đó, cư dân Meypearl Harmony cũng được hưởng trọn lợi thế không gian sống xanh tinh khiết của đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc với 94 ha mảng xanh phức hợp, 16ha diện tích mặt nước, 3,9 km đường sông và trung bình 13m2 cây xanh/người.

Meypearl Harmony Phú Quốc sở hữu vị trí đắc địa, giao thông kết nối thuận tiện.

Được ôm trọn bởi miền xanh tinh khiết của trời, biển, núi, rừng, Meypearl Harmony Phú Quốc là một định nghĩa trọn vẹn về cuộc sống hòa mình cùng thiên nhiên tươi đẹp, thuần chất. Không cần những chuyến du lịch xa xôi, tắm biển, leo núi, trekking… trở thành những hoạt động thú vị thường ngày để đưa con người trở về với thiên nhiên, tái tạo nguồn năng lượng sống cân bằng.

Đồng thời, Meypearl Harmony cũng mang đến hệ tiện ích nội khu tiêu chuẩn 5 sao, phục vụ đầy đủ nhu cầu giải trí, thư giãn, chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình như: vườn thảo mộc, bể bơi người lớn và trẻ em, khu tập yoga - fitness, khu tập thái cực quyền, khu đọc sách...

Được định hướng trở thành nơi an cư lý tưởng cho cộng đồng cư dân đảo mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời là second home lý tưởng để dành trọn thời gian của những kỳ nghỉ đáng giá, cũng dễ dàng khai thác kinh doanh, Meypearl Harmony mang đến đa dạng loại hình căn hộ bao gồm: Studio, Studio +, 1 phòng ngủ + 1, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, được thiết kế thông minh, đa công năng.

Không chỉ tối ưu không gian sống, mà gia chủ còn dễ dàng tối đa lợi nhuận trong kinh doanh cho thuê lưu trú cả ngắn hạn và dài hạn.

Nằm trong 8% quỹ đất ở đô thị khan hiếm tại Phú Quốc, Meypearl Harmony là dự án căn hộ biển hiếm hoi trên thị trường được cấp sổ hồng sở hữu lâu dài, trở thành tài sản tích lũy truyền đời, gia tăng giá trị “cấp số nhân”.

Các chuyên gia nhận định, tính khan hiếm và pháp lý hoàn chỉnh là bảo chứng mạnh mẽ cho giá trị kép mà Meypearl Harmony mang đến cho chủ sở hữu, tạo lực đẩy vững vàng, khai mở các lợi thế khách quan và nội tại dự án, vừa bảo toàn dòng vốn tốt, vừa có tỷ suất sinh lời ổn định đồng thời tối ưu lợi tức ròng từ việc kinh doanh.

Tính khan hiếm và pháp lý hoàn chỉnh bảo chứng cho giá trị kép của Meypearl Harmony.

Được biết, hiện tại, Meypearl Harmony sắp cho ra mắt Tháp B với vị trí nổi bật kế cận khách sạn 5 sao Grand Mercure, mang đến số lượng giới hạn chỉ 350 căn hộ phong cách Outdoor Living độc đáo.

Sở hữu lợi thế “vàng” của dòng sản phẩm căn hộ ven biển với tầm view trực diện Bãi Trường và núi Radar, căn hộ Tháp B được hé lộ với mức giá ấn tượng chỉ từ 2,5 tỷ/căn, cùng nhiều chính sách ưu đãi khi đăng ký quyền mua sớm.

Khách hàng không vay được hưởng tiến độ thanh toán thảnh thơi từ 3 - 4 năm, mỗi quý chỉ khoảng 5% cho đến khi nhận nhà. Khách hàng vay vốn, chỉ cần 15% vốn ban đầu cho đến khi nhận nhà, vay tới 70% trong tối đa 35 năm, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc và miễn phí trả nợ trước hạn trong 24 hoặc 36 tháng.

Meypearl Harmony Phú Quốc: Căn hộ biển sở hữu lâu dài nằm trong quần thể khách sạn 5 sao Grand Mercure hiếm hoi tại Phú Quốc - Một sản phẩm được phát triển bởi Meyland - Thương hiệu thuộc tập đoàn Tân Á Đại Thành. Địa chỉ: Đô thị tinh khiết Meyhomes Capital Phú Quốc, P. An Thới, TP. Phú Quốc.