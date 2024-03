Thi thể cháy đen trong lô cao su ở Kon Tum nghi là kiểm sát viên

(VTC News) -

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Kon Tum cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu liên quan tới thi thể người đàn ông chết cháy trong lô cao su ở thôn 9 (xã Đăk Cấm, TP Kon Tum).

Theo cơ quan công an, người đàn ông tử vong 38 tuổi, ngụ ở thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai). Người này là kiểm sát viên và công tác tại một Viện KSND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nguyên nhân tử vong được xác định là do tự tử.

Khu vực phát hiện thi thể cháy đen.

Trước khi xảy ra vụ việc, người này có xin phép cơ quan nghỉ việc vì lý do chuyện gia đình. Gia đình của người này đã thông qua một số đặc điểm mô tả đã đến nhận dạng, xác định là thân nhân và được cơ quan chức năng bàn giao thi thể, đưa về nhà ở Gia Lai an táng theo phong tục.

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, vụ việc vẫn đang trong quá trình chờ kết luận mẫu giám định ADN để xác định chính xác 100% nhân thân, lai lịch nạn nhân.

Trước đó, khoảng 21h ngày 8/3, người dân trên địa bàn xã Đăk Cấm phát hiện một thi thể nam giới, độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi nên lập tức trình báo cho cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, thi thể trong tư thế nằm ngửa, tay chân co cứng, da bị cháy bong tróc, tóc cháy trụi. Người này đi dép cao su màu đen, có quai hậu, tay trái đeo 1 chiếc nhẫn kim loại màu vàng. Chiều dài tử thi khoảng 1m55 đến 1m65. Kiểm tra trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân.

Từ hình ảnh camera an ninh, Công an TP Kon Tum phát hiện, vào lúc 7h ngày 8/3, có một người đàn ông mặc quần jean màu xanh, áo phông màu vàng, đi dép quai hậu màu đen (giống dép của ngành kiểm sát) có nhiều nét tương đồng với nạn nhân.

Ngay sau đó, Công an TP Kon Tum phát thông báo tìm người nhà và thông tin của nạn nhân.

Trước đó, khoảng 12h35 ngày 7/3, người dân phát hiện một thi thể nam giới nổi trên khu vực lòng hồ thủy điện Ya Ly (thuộc địa phận thôn Plei Weh, xã Ia Chim, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Nhận tin báo, Công an xã Ia Chim có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương cùng người dân triển khai trục vớt thi thể. Do thi thể đang phân hủy nên chưa xác định được danh tính, nhân thân.

Công an TP Kon Tum đang điều tra để xác định thân nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.