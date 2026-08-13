Dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 14/8: Ban ngày trời nắng, chiều tối mưa dông

(VTC News) -

Thời tiết miền Nam ngày mai 14/8

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Nam ngày mai (14/8) tiếp tục duy trì trạng thái đặc trưng của mùa mưa với hình thái nắng vào ban ngày, trong khi mưa rào và dông có xu hướng gia tăng vào chiều tối.

Nhiều khu vực có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ tại Nam Bộ dao động 24-34°C, tạo cảm giác khá oi bức vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa các thời điểm trong ngày kết hợp với độ ẩm cao tiếp tục khiến thời tiết diễn biến thất thường.

Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động sắp xếp công việc, đồng thời có biện pháp bảo vệ sức khỏe trước những thay đổi của thời tiết.

Dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 14/8: Ban ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 14/8 chi tiết

Theo dự báo, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Bộ sẽ có hình thái thời tiết như sau:

Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C.

Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Trạng thái thời tiết: Có mây.

Ban ngày: Trời nắng.

Buổi chiều và tối: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ban đêm: Mưa rào và dông vài nơi.

Gió: Tây nam cấp 2-3.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết TP.HCM ngày mai: Nắng vào ban ngày, chiều tối có mưa

Tại TP.HCM, thời tiết ngày 14/8 không có nhiều biến động so với những ngày trước đó. Thành phố tiếp tục xuất hiện nắng vào ban ngày, trong khi chiều và tối có khả năng xảy ra mưa rào và dông ở nhiều khu vực.

Cụ thể:

Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C.

Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Ban ngày: Trời nắng.

Chiều và tối: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ban đêm: Mưa rào và dông vài nơi.

Mưa dông xuất hiện vào thời điểm tan tầm có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông tại nhiều tuyến đường. Tình trạng ngập cục bộ cũng có thể xảy ra tại một số khu vực thấp trũng nếu xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Khuyến cáo cho người dân khu vực miền Nam

Thời điểm giao mùa kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam khiến các hiện tượng đối lưu phát triển mạnh hơn. Đây là nguyên nhân khiến những cơn mưa dông vào chiều tối thường xuất hiện đột ngột và đi kèm nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Bên cạnh đó, gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cành cây, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm. Người lái xe cần giảm tốc độ khi di chuyển trong điều kiện mưa lớn và gió mạnh.

Sự thay đổi liên tục giữa nắng nóng và mưa dông có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người thường xuyên làm việc ngoài trời.

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 14/8 cho thấy khu vực này tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có mưa dông. Người dân cần chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan để bảo đảm an toàn trong sinh hoạt, lao động và đi lại.