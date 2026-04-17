Thế mạnh Đồng Nai trước ngưỡng cửa lên thành phố trực thuộc Trung ương

Đồng Nai hiện là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước với 89 khu công nghiệp được quy hoạch. Hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài duy trì tích cực, với hơn 2.200 dự án từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng vốn đăng ký khoảng 44,38 tỷ USD. Sự hiện diện của các doanh nghiệp quốc tế không chỉ tạo việc làm mà còn góp phần nâng cao trình độ sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.