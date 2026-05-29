Chung kết Champions League: Cuộc đua kim tiền giữa Arsenal và PSG

Theo tờ L'Equipe của Pháp, trận chung kết Champions League (Cúp C1 châu Âu) giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Arsenal tại Budapest không chỉ là cuộc chạm trán giữa hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch châu Âu, mà còn thể hiện cách hai CLB sử dụng nguồn lực tài chính để xây dựng đội hình cho trận đấu quan trọng nhất châu lục.

Trong nhiều năm qua, cả PSG và Arsenal đều nhận được sự hậu thuẫn từ nguồn vốn nước ngoài, giúp duy trì sự ổn định về tài chính và khả năng cạnh tranh ở cấp cao nhất. Tuy nhiên, cách tiếp cận của hai đội trên thị trường chuyển nhượng lại có nhiều điểm khác biệt.

Kể từ khi được Qatar Sports Investments (QSI) tiếp quản vào năm 2011, PSG từng nổi tiếng với những thương vụ "bom tấn". Tuy nhiên, theo thời gian, đội bóng thủ đô nước Pháp đã điều chỉnh chiến lược, tập trung nhiều vào các bản hợp đồng được tính toán và chọn lọc hơn.

Chung kết Champions League thể hiện cách hai CLB sử dụng nguồn lực tài chính để xây dựng đội hình.

Mùa hè năm ngoái, PSG chỉ chiêu mộ ba tân binh gồm Lucas Chevalier từ Lille với mức phí 40 triệu euro (có thể tăng lên 55 triệu euro), Illia Zabarnyi từ Bournemouth với giá 63 triệu euro và Renato Marin theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trong khi đó, Arsenal lựa chọn con đường khác. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, đội bóng thành London chi tổng cộng 294,6 triệu euro để nâng cấp đội hình. Con số này tương đương gần một nửa ngân sách ước tính 625 triệu euro của CLB. Nguồn lực tài chính của Arsenal đến từ sự hậu thuẫn của ông chủ người Mỹ Stan Kroenke cùng nguồn thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh.

Theo dữ liệu từ Transfermarkt, tổng số tiền mà Arsenal bỏ ra để mua các cầu thủ trong đội hình hiện tại là 866,6 triệu euro, cao hơn mức 815,52 triệu euro của PSG. Arsenal cũng sở hữu 25 cầu thủ chuyên nghiệp trong đội một, nhiều hơn một cầu thủ so với PSG.

Vì vậy, tính trung bình, mức đầu tư cho mỗi cầu thủ gần như tương đương. Arsenal chi 34,66 triệu euro mỗi cầu thủ, trong khi con số của PSG là 33,98 triệu euro.

Hai đội cũng có điểm chung đáng chú ý khi đều sở hữu bốn cầu thủ trưởng thành từ học viện. Với PSG, đó là Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou và Warren Zaire-Emery. Bên phía Arsenal là Tommy Setford, Myles Lewis-Skelly, Bukayo Saka và Max Dowman.

Ngoài ra, Arsenal chỉ sử dụng một bản hợp đồng cho mượn theo yêu cầu của HLV Mikel Arteta là Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen, kèm điều khoản mua đứt bắt buộc trị giá 52 triệu euro vào cuối mùa. Trong khi đó, HLV Luis Enrique không sử dụng bất kỳ cầu thủ mượn nào.

Arsenal sở hữu bản hợp đồng đắt giá nhất mang tên Declan Rice.

Xét từng thương vụ cụ thể, Arsenal là đội sở hữu bản hợp đồng đắt giá nhất. Tiền vệ Declan Rice gia nhập từ West Ham vào năm 2023 với mức phí lên tới 116,6 triệu euro. Bên phía PSG, cầu thủ có mức phí chuyển nhượng cao nhất trong đội hình hiện tại là Khvicha Kvaratskhelia, được chiêu mộ từ Napoli vào tháng 1/2025 với giá 80 triệu euro.

Ngoài Rice và Kvaratskhelia, mỗi đội còn sở hữu bốn cầu thủ có giá trị chuyển nhượng vượt mốc 60 triệu euro. Với PSG, đó là Illia Zabarnyi, Achraf Hakimi, Joao Neves và Goncalo Ramos. Arsenal có Martin Zubimendi, Eberechi Eze, Viktor Gyokeres và Kai Havertz. Những con số này cho thấy khoảng cách tài chính giữa hai đội không quá lớn.

Tuy nhiên, khi xét riêng đội hình ra sân trong trận chung kết, PSG lại nhỉnh hơn về tổng giá trị chuyển nhượng. Đội hình được HLV Luis Enrique sử dụng có tổng chi phí lên tới 507,32 triệu euro. Con số của Arsenal dự kiến là 466,5 triệu.