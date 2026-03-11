Đồng Nai sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Theo đó, Tổ soạn thảo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, sát tình hình thực tiễn của tỉnh; rà soát toàn diện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp tỉnh là thành phố trực thuộc Trung ương.

Phân loại đơn vị hành chính; phân loại đô thị; hệ thống đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, nhất là tiêu chuẩn phường, tỷ lệ đô thị hóa, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tiêu chí liên quan khác.

Ngoài ra, Tổ soạn thảo còn thực hiện việc xây dựng dự thảo các tài liệu, hồ sơ liên quan như: Tờ trình, Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Đồng Nai thành lập tổ soạn thảo Đề án thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương vào 2030.

Vào cuối tháng 2/2026, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) và biểu quyết thông qua Nghị quyết Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030.

Phạm vi điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích tự nhiên hơn 12.700 km², bao gồm 95 đơn vị hành chính cấp xã (72 xã và 23 phường). Mục tiêu quy hoạch đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai cơ bản đạt các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, tốc độ tăng trưởng cao, vượt qua ngưỡng thu nhập cao trong nhóm đầu của cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, hệ thống đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, thông minh, bền vững, giàu bản sắc, với đặc trưng là phát triển đô thị sân bay, đô thị sinh thái đẳng cấp quốc tế, đủ điều kiện tổ chức sự kiện tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Tỉnh Đồng Nai phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2035, đến năm 2050 đi đầu trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại; là trung tâm giao thương quốc tế, du lịch, dịch vụ gắn với các đô thị đẳng cấp quốc tế, nơi tập trung trí thức và nhân tài, lấy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm góp phần hoàn thành mục tiêu phát thải ròng bằng 0.