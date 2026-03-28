Đồng Nai thông qua đề án đô thị loại 1, thống nhất chủ trương lập TP Đồng Nai

(VTC News) -

Tại kỳ họp thứ I, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) ngày 28/3, Đồng Nai đã thông qua Đề án công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I, đồng thời tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

HĐND tỉnh Đồng Nai cũng thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường trên cơ sở các xã hiện hữu.

Theo đề án được ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai trình bày, tỉnh Đồng Nai hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Đồng Nai và Bình Phước từ 1/7/2025, có diện tích đứng thứ 9, dân số đứng thứ 5 và quy mô kinh tế xếp thứ 4 cả nước.

Sân bay Long Thành công suất thiết kế 100 triệu khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, được xác định là cú hích chiến lược cho phát triển Đồng Nai và vùng kinh tế phía Nam.

Đồng Nai nằm ở vị trí trung tâm vùng Đông Nam Bộ, trong không gian phát triển của siêu đô thị TP.HCM, địa phương giữ vai trò là điểm giao thoa của nhiều hành lang kinh tế chiến lược.

Các trục kết nối lan tỏa đến Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, đưa Đồng Nai trở thành cửa ngõ giao thương và đầu mối điều phối dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, đầu tư của toàn vùng phía Nam.

Không chỉ chia sẻ áp lực phát triển với TP.HCM, Đồng Nai còn từng bước hình thành các cực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy phát triển cân bằng và bền vững.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc đạt tiêu chí đô thị loại I không chỉ mang ý nghĩa nâng hạng đơn thuần, mà còn là đòn bẩy chiến lược để xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố sân bay, trung tâm đa chức năng về hàng không, công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại biên giới, nông nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Lợi thế của Đồng Nai còn đến từ hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư đồng bộ với đầy đủ 5 loại hình đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.

Trong đó, sân bay Long Thành với diện tích 5.000 ha, công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, được xác định là cú hích chiến lược.

Khi kết hợp với hệ thống cảng biển nước sâu của TP.HCM và mạng lưới cao tốc, vành đai, đường sắt liên vùng, Đồng Nai sẽ hình thành mạng lưới kết nối đa phương thức hiện đại, giữ vai trò trung tâm logistics và trung chuyển quốc tế.

Nhiều dự án lớn đã đưa vào khai thác như cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cầu Nhơn Trạch, cầu Bạch Đằng 2.

HĐND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai.

Song song đó, các công trình chiến lược như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3 và Vành đai 4 TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển đô thị và tăng cường liên kết vùng.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Vũ Hồng Văn, không chỉ dừng lại ở vai trò trung chuyển trong nước, Đồng Nai còn giữ vị trí đặc biệt trong kết nối liên quốc gia. Tỉnh có đường biên giới tiếp giáp Campuchia, gắn với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, đầu mối giao thương quan trọng, mở ra dư địa phát triển kinh tế cửa khẩu và tham gia sâu hơn vào các hành lang kinh tế khu vực.

Đồng Nai còn là điểm kết nối then chốt giữa TP.HCM, vùng Đông Nam Bộ với đồng bằng sông Cửu Long, tạo nên trục liên kết liên vùng có ý nghĩa chiến lược. Đồng thời mở rộng kết nối với các hành lang kinh tế quốc tế, như hành lang Kinh tế Trung Quốc - Bán đảo Đông Dương, hành lang kinh tế phía Nam, hành lang kinh tế Đông - Tây, hành lang kinh tế Ấn Độ - Tiểu vùng Mekong.

Tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra từ 23 - 25/3, Trung ương đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, đồng thời giao Bộ Chính trị chỉ đạo hoàn thiện đề án để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Phạm vi nghiên cứu thành lập TP Đồng Nai được xác định trên toàn bộ không gian tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích tự nhiên 12.737,18 km2.

Đồng Nai đang tăng tốc đầu tư hạ tầng kết nối TP.HCM và Đông Nam Bộ.

Về phạm vi rà soát các tiêu chí đô thị loại I, đề án tập trung vào 3 khu vực đô thị trọng điểm gồm Biên Hòa, Long Khánh và Đồng Xoài, những hạt nhân giữ vai trò dẫn dắt quá trình đô thị hóa của toàn tỉnh.

Cụ thể, khu vực đô thị Biên Hòa bao gồm các phường Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Bình, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, cùng với một phần các phường Trảng Dài, Hố Nai và Tân Triều. Đây là khu vực trung tâm, có mật độ đô thị hóa cao và giữ vai trò đầu tàu về kinh tế - công nghiệp.

Khu vực đô thị Long Khánh gồm các phường Bình Lộc (trừ phần diện tích thuộc xã Xuân Thiện của huyện Thống Nhất cũ), Bảo Vinh, Xuân Lập, Long Khánh và Hàng Gòn. Đây là đô thị vệ tinh quan trọng, đóng vai trò kết nối khu vực phía Đông của tỉnh Đồng Nai.

Khu vực đô thị Đồng Xoài gồm các phường Đồng Xoài và Bình Phước, là trung tâm phát triển mới sau sáp nhập, góp phần mở rộng không gian đô thị và tăng cường liên kết vùng.

HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường, trên cơ sở các xã hiện hữu, như Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh. Tổng hòa các yếu tố trên tạo nên lợi thế cạnh tranh nổi trội, đưa Đồng Nai trở thành động lực phát triển quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, các địa phương lân cận tại đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.