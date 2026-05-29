Ông Trump tuyên bố dỡ phong tỏa hải quân, đặt điều kiện 'không hạt nhân' với Iran

(VTC News) -

Tối 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social: "Iran phải đồng ý rằng nước này sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hay bom hạt nhân. Eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức, không thu phí và bảo đảm hoạt động hàng hải không bị hạn chế theo cả hai chiều. Tất cả thủy lôi sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Những tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz do lệnh phong tỏa hải quân tuyệt vời và chưa từng có tiền lệ của chúng tôi giờ sẽ được dỡ bỏ, có thể bắt đầu hành trình trở về nhà! Hãy gửi lời chào tới vợ, chồng, cha mẹ và gia đình của các bạn từ tôi, vị Tổng thống yêu thích của các bạn!".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Ông Trump cũng nhấn mạnh thêm: “Sẽ không có việc trao đổi tiền bạc cho đến khi có thông báo mới. Những vấn đề khác, có tầm quan trọng thấp hơn nhiều đã được nhất trí".

Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ phối hợp với Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế để giám sát việc phá hủy vật liệu hạt nhân được làm giàu chôn dưới lòng đất tại cơ sở của Iran bị hư hại trong loạt cuộc tấn công trước đây của Mỹ.

Diễn biến này diễn ra sau nhiều ngày cả hai bên phát tín hiệu đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn và chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ cuối tháng 2.

Theo Hãng tin AFP, hiện chưa rõ liệu Iran đã đồng ý với những gì mà ông Trump thông báo hay chưa cũng như liệu lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ có thực sự được dỡ bỏ khi ông Trump đưa ra quyết định hay không.

Eo biển Hormuz trở thành tâm điểm của cuộc xung đột Trung Đông kể từ khi giao tranh bắt đầu. Điểm nghẽn này kiểm soát khoảng một phần năm nguồn cung dầu thô của thế giới, ngoài ra còn có phân bón, khí đốt tự nhiên và nhiều tài nguyên khác rất quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.