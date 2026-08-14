Thông báo thu hồi đất để mở rộng dự án tại phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh

(VTC News) -

Căn cứ Thông báo số 377/TB-UBND ngày 12/8/2026 về việc Thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng Doanh trại cơ quan Bộ CHQS tỉnh (giai đoạn 1), Chủ tịch UBND phường Đa Mai trân trọng thông báo:

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: Khoảng 2,1ha.

- Số ngôi mộ phải di chuyển: Khoảng 140 ngôi.

- Loại đất đang sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất trồng cỏ chăn nuôi, đất bằng chưa sử dụng, đất giao thông thủy lợi, đất nghĩa trang nghĩa địa, quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.

- Số hộ bị ảnh hưởng: khoảng 117 hộ gia đình, cá nhân.

- Địa điểm thu hồi đất: Xứ đồng Cửa Đình, Tám Sào, Mùng Khoai, Chũng Sắn, Bờ Kênh, Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND phường Đa Mai đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản nằm trong phạm vi thu hồi khẩn trương đến Trụ sở UBND phường để phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, thống kê hiện trạng trước ngày 30/8/2026.

Sau thời hạn trên, nếu không có mặt, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm đếm bắt buộc theo quy định pháp luật.