Báo Thái Lan: Gặp tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup là cơ hội sửa sai

(VTC News) -

Theo kết quả bốc thăm chia bảng ngày 29/7, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, Hạng 1 của FIFA ASEAN Cup 2026 cùng Thái Lan. Bình luận về kết quả bốc thăm, truyền thông Thái Lan cho rằng việc sớm chạm trán Việt Nam mang đến cơ hội để “Voi chiến” đòi lại món nợ sau những lần lép vế trước đại kình địch trong khu vực.

“Đội tuyển quốc gia Thái Lan có cơ hội chuộc lại lỗi lầm khi nằm cùng bảng với Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup”, tờ báo Thái Lan Thairath giật tít.

Trong bài viết, tờ báo Thái Lan điểm lại kết quả bốc thăm, cho biết cuộc thi sẽ được chia thành 2 hạng đấu. Trong đó, Thái Lan nằm cùng bảng B ở Hạng 1 với Việt Nam, Philippines và Pakistan. Bảng A có sự tham dự của Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

Đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2024.

Hạng 2 cũng được chia thành 2 bảng, với bảng A gồm Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar và Brunei. Ba đội tuyển còn lại gồm Campuchia, Lào và Timor Leste nằm ở bảng B.

Bài báo đồng thời cho biết đây là kỳ FIFA ASEAN Cup đầu tiên do FIFA tổ chức và sẽ diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10. Thể thức và lịch thi đấu sẽ được FIFA công bố trong thời gian tới.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở chung kết ASEAN Cup 2024 (diễn ra đầu năm 2025). Khi đó, “Voi chiến” thất bại 2-3 trước Việt Nam ngay trên sân nhà ở trận lượt về. Trước đó, đoàn quân của HLV Masatada Ishii cũng để thua 1-2 ở lượt đi, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử nhận hai thất bại liên tiếp trước đội tuyển Việt Nam.

Kết quả bốc thăm chia bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Lan có xếp hạng cao nhất trong bảng FIFA ở vị trí 94, hơn Việt Nam 5 bậc. Tuy nhiên, các bảng đấu không được phân chia theo thứ bậc trên bảng xếp hạng mà được bốc thăm ngẫu nhiên, đồng thời xen kẽ các đội khách mời nhằm tăng chất lượng chuyên môn.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu hoàn toàn mới do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trực tiếp quản lý, khác với ASEAN Cup truyền thống do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Đây là lần đầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới trực tiếp quản lý và tổ chức một sân chơi dành cho các đội tuyển trong khu vực.