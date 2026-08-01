Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 70 tỷ đồng

Ngày 1/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá thành công hai đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 70 tỷ đồng.

Các đối tượng trong vụ án.

Phân cấp nhiều tầng, sử dụng công nghệ che giấu hành vi

Đường dây thứ nhất do Nguyễn Bá Chí (SN 1993, trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng) điều hành. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng.

Trong đó, có 4 đối tượng về hành vi đánh bạc gồm Nguyễn Bá Chí, Vương Trường Giang (SN 1983); Nguyễn Tuấn Đạt (1986, cùng trú tại xã Hưng Đạo, TP Hà Nội), Phạm Quốc Anh (SN 1994, trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng); riêng đối tượng Hoàng Thanh Tân (SN 1981, trú tại Lâm Hà, Lâm Đồng) bị khởi tố về 2 hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hải Phòng về triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Vòng chung kết World Cup 2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường nắm tình hình, rà soát các hội, nhóm, tài khoản và dấu hiệu hoạt động cá độ trên không gian mạng.

Đối tượng Nguyễn Bá Chi và Hoàng Thanh Tân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang “Bong88”; hoạt động với quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng tại Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cùng với đó, phương thức hoạt động thường xuyên được thay đổi; dòng tiền liên quan đến hoạt động cá cược được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, qua nhiều khâu trung gian nhằm che giấu dòng tiền và mối liên hệ giữa các đối tượng.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan Công an từng bước làm rõ cách thức tổ chức, phân cấp tài khoản, việc giao tài khoản cho người chơi cũng như mối quan hệ giữa các nhánh trong đường dây.

Theo tài liệu bước đầu, trong thời gian diễn ra World Cup 2026, thông qua các mối quan hệ, Chí cùng một số đối tượng tiếp nhận tài khoản cá cược cấp độ Master “KWPxxx” (tài khoản tổng đại lý), sau đó tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng trong đường dây quản lý và cung cấp cho nhiều người chơi tại nhiều địa phương.

Từ tài khoản cấp trên, đường dây được phân thành 4 nhánh chính, mỗi nhánh tiếp tục quản lý nhiều tài khoản người chơi. Qua đó, hình thành mạng lưới cá độ hoạt động liên tỉnh, với sự tham gia của nhiều đối tượng tại Hải Phòng, Hà Nội, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các địa phương khác.

Căn cứ tài liệu điện tử và các chứng cứ thu thập được, bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ ngày 30/6 đến ngày 17/7/2026, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện gần 12 nghìn lượt cá cược với tổng số tiền liên quan đến hoạt động cá cược bước đầu xác định khoảng 60 tỷ đồng.

Các con số trên cho thấy quy mô hoạt động của đường dây cũng như mức độ phức tạp của tội phạm đánh bạc trên không gian mạng hiện nay. Thay vì tổ chức tại một địa điểm cố định, hoạt động cá độ được đưa lên môi trường mạng. Từ đó, các đối tượng có thể điều hành, tham gia từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, trong khi việc giao dịch và thanh toán được thực hiện chủ yếu thông qua phương tiện điện tử.

Đối với một số các đối tượng có liên quan, hiện đang bỏ trốn, cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, truy tìm, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ tổ chức, phương thức hoạt động, dòng tiền và vai trò của từng cá nhân có liên quan để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Đạt và Phạm Quốc Anh.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 11 tỷ đồng qua mạng

Trong kỳ World Cup 2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng triệt phá thành công đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng, với tổng số tiền giao dịch hơn 11 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố đã phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, số tiền giao dịch lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa bàn.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được đã xác định Đồng Văn Quý (SN 1979, trú xã Kim Thành) và Nguyễn Văn Chương (SN 1991, trú xã Tiên Lãng, Hải Phòng) là các đối tượng cầm đầu. Hai đối tượng này đã lấy tài khoản cấp quản lý (Agent), sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản thành viên (Member) để cấp cho các con bạc tham gia cá cược.

Từ ngày 17/5 - 19/6, tổng số tiền tham gia đánh bạc qua đường dây này lên tới hơn 11 tỷ đồng. Đối tượng Quý cũng tự lập nhiều tài khoản riêng để trực tiếp tham gia cá độ.

Ngày 29/6, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc; khởi tố 5 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 1 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hiện các vụ án đang được Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nói về những khó khăn trong quá trình triệt phá vụ án, Thượng tá Phạm Văn Quang cho biết, quá trình xác minh cho thấy đường dây hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Cụ thể, các đối tượng tổ chức thành nhiều cấp, phân công vai trò trong việc quản lý tài khoản; giao tài khoản cho người chơi, theo dõi kết quả và thanh toán tiền thắng, thua. Đáng chú ý, các đối tượng triệt để sử dụng phương tiện điện tử và không gian mạng trong quá trình hoạt động; liên lạc thông qua các nền tảng trực tuyến khác nhau nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp, che giấu danh tính và gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng.