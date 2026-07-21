Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026?

(VTC News) -

Nguyễn Đình Bắc vẫn còn án phạt cấm thi đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) do tấm thẻ đỏ trong trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 diễn ra đầu năm nay. Tuy nhiên, cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn đủ điều kiện ra sân tại ASEAN Cup 2026 ngay từ trận đầu tiên, không phải chấp hành án phạt cấm thi đấu.

Trong trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc ngày 23/1, Đình Bắc bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối sau một pha phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp. Theo quyết định kỷ luật của AFC, tiền đạo sinh năm 2004 phải nghỉ hai trận. Do Đình Bắc không còn đủ điều kiện thi đấu ở lứa tuổi U23 sau giải này, án phạt được chuyển lên cấp độ đội tuyển quốc gia ở các trận đấu chính thức thuộc hệ thống của AFC.

Đình Bắc không bị cấm thi đấu ở ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Như Đạt)

Anh chấp hành 1 trận trong án phạt ở vòng loại Asian Cup 2027 (gặp Malaysia hồi tháng 3) và vẫn còn 1 trận nữa bị “treo giò”. Tuy nhiên, ASEAN Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của AFC. Giải vô địch Đông Nam Á do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức, vì vậy án phạt kể trên không được áp dụng tại giải đấu này.

Đình Bắc vẫn đủ điều kiện góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam trong trận ra quân tại ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste ngày 24/7. Nếu được huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn, anh có thể thi đấu ở trận gặp Timor Leste trên sân trung lập tại Chonburi, Thái Lan.

Án treo giò của Đình Bắc dự kiến được thực hiện tại FIFA ASEAN Cup diễn ra vào tháng 10/2026.

Đình Bắc cũng ra sân trong trận giao hữu mới đây của đội tuyển Việt Nam (gặp Myanmar tại Thái Nguyên). Đây là trận giao hữu quốc tế không nằm trong hệ thống thi đấu của AFC, cũng không diễn ra trong lịch thi đấu quốc tế của FIFA năm 2026 (chỉ có các trận đấu của World Cup 2026 được tính là các trận chính thức trong khoảng thời gian này).

Trong trận đấu với Myanmar, Đình Bắc ghi bàn ấn định tỷ số 4-0 từ chấm phạt đền. Cũng chính cầu thủ này mang về quả đá phạt 11 mét sau khi bị đối phương phạm lỗi trong vòng cấm.