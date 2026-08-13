'Lửa trắng' tập 17: Mai bị nghi là nội gián, Lão Công tỉnh lại sau hôn mê

(VTC News) -

Sau những diễn biến căng thẳng ở tập 16, khi Sương (Cù Thị Trà) bị lộ thân phận và trúng đạn trước lúc lực lượng công an đến xưởng, tập 17 Lửa trắng tiếp tục xoáy vào cuộc đấu trí giữa lực lượng chức năng và đường dây tội phạm.

Mai bị Cung nghi ngờ tuồn hàng cho Santana trong tập 17 “Lửa trắng”.

Trong khi Ban chuyên án khẩn trương truy tìm người làm lộ kế hoạch, nội bộ Hòa Công cũng bắt đầu xuất hiện những nghi kỵ. Cung cay cú khi lượng hàng của mình tiếp tục tồn kho, trong lúc Santana vừa nhập được một lô hàng mới.

Nghe đàn em báo tin, Cung đặt câu hỏi về nguồn gốc số hàng mà Santana có được. Khi được cho biết có tin đồn hàng do chính phía Hòa Công chuyển sang, Cung lập tức nghi ngờ Mai (Việt Hoa).

“Với sự tôn trọng cuối cùng, tôi chỉ hỏi cô đúng một câu thôi. Cô có chuyển hàng cho chúng nó hay không?“, Cung chất vấn Mai.

Mai đáp: “Nếu tôi nói là không thì anh có tin không?“. Cho rằng Mai liên quan đến việc lộ tuyến vận chuyển, Cung tiếp tục đưa ra những lập luận của mình. Tuy nhiên, Cương (Duy Hưng) bất ngờ xuất hiện và cảnh cáo Cung.

Cương nói: “Chó khôn chớ cắn càn! Ai cũng biết mày là cái thằng ngu nhất cái đất Sơn Hải. Đầu đất vừa thôi. Đừng làm mất mặt Sếp”. Màn đối đầu này cho thấy những mâu thuẫn trong nội bộ Hòa Công ngày càng rõ rệt.

Ở một diễn biến khác, Ban chuyên án tổ chức họp khẩn sau khi kế hoạch đột kích bị rò rỉ. Thủ trưởng Ban chuyên án nhận định lộ trình là thông tin tuyệt mật, chỉ một số nhân sự chủ chốt được biết.

Từ đó, cơ quan điều tra bắt đầu thu hẹp phạm vi tìm kiếm người làm lộ thông tin. Việc rà soát không chỉ dựa trên sự việc vừa xảy ra mà còn được chắp nối từ nhiều đầu mối trước đó.

Trong lúc cuộc điều tra nội gián được đẩy lên cao, Cương lại có cuộc nói chuyện với Huân về Santana. Cương cảnh báo em trai rằng Huân có thể đang đặt niềm tin sai chỗ và bị biến thành công cụ mà không hay biết.

Huân vẫn bảo vệ niềm tin của mình dành cho Lan (Thu Quỳnh) và cho rằng Cương có thể rút khỏi Hòa Công nếu tình hình trở nên quá nguy hiểm. Anh thậm chí khẳng định với Santana, Cương là “quân bài không thể thay thế”.

Lão Công tỉnh lại sau thời gian hôn mê.

Đáng chú ý nhất trong tập 17 là diễn biến tại bệnh viện. Lão Công (NSƯT Hồ Phong) - người đang nằm bất động trên giường bệnh với máy trợ thở, bất ngờ có dấu hiệu hồi phục.

Các ngón tay của ông bắt đầu cử động, sau đó từ từ mở mắt. Đây có thể là bước ngoặt lớn đối với cục diện của Hòa Công, đặc biệt khi nội bộ đang xuất hiện hàng loạt nghi ngờ và mâu thuẫn.

Tập 17 Lửa trắng sẽ lên sóng 20h00 tối nay (13/8) trên VTV3.