Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc không đạt kỳ vọng

Ngày 15/7, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố số liệu cho thấy GDP nước này tăng 4,7% trong quý II so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng chậm nhất kể từ quý I năm 2023.

Con số này thấp hơn mức tăng trưởng 5,3% trong quý đầu tiên năm nay và không đạt được dự báo 5,08% của các nhà kinh tế tham gia cuộc khảo sát của China Wind.

“Môi trường bên ngoài hiện tại rất phức tạp, trong khi nhu cầu trong nước vẫn chưa cao. Chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để vực dậy nền kinh tế", NBS cho hay.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn so với dự kiện trong quý 2 năm 2024. (Ảnh: Reuters)

Năm nay, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng quanh 5%. Dựa trên các dữ liệu được công bố, giới phân tích cho rằng đây là mục tiêu tham vọng.

Theo Lynn Song, nhà kinh tế trưởng phụ trách khu vực Trung Quốc đại lục tại ING, cho biết dữ liệu GDP "đáng thất vọng" cho thấy con đường đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% của Trung Quốc "còn nhiều thách thức".

Gary Ng, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Natixis, cũng nhận định nền kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu giảm tốc do tâm lý tiêu dùng và kinh doanh yếu kém, trong khi khủng hoảng bất động sản dự báo tiếp tục kéo dài.

"Nếu không có sự thay đổi hướng tới các chính sách về phía cầu, Trung Quốc có thể không đạt được mục tiêu tăng trưởng hàng năm 5%", Gary nói.

Nhiều số liệu khác cũng chỉ ra rằng nhu cầu nội địa của nền kinh tế thứ hai thế giới đang chậm lại.

Trong tháng 6, doanh số bán lẻ không đạt dự báo khi chỉ tăng 2%, yếu hơn so với mức tăng trưởng 3,7% vào tháng 5. Đầu tư bất động sản giảm 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị là 5%, không đổi so với tháng trước đó.

Tuy vậy, lũy kế nửa đầu năm, vốn vào tài sản cố định vẫn tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đầu tư tư nhân tăng 0,1%.

Dữ liệu được công bố cùng ngày Trung Quốc khai mạc hội nghị trung ương lần thứ ba, dự kiến ​​cơ quan hoạch định chính sách cao nhất nước này sẽ đề ra chiến lược kinh tế cho 5 - 10 năm tới.