Tăng gần 4 triệu đồng/lượng, giá vàng 'đòi' lại mốc 150 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Lúc 11h sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 148 - 150,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 148 - 150,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới. Cụ thể, sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.281 USD/ounce, tăng 59 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng trong nước hôm nay tăng gần 4 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Minh Đức).

Giá vàng tiếp tục tăng trong bối cảnh lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, xung đột tại Trung Đông leo thang trở lại và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất gia tăng.

Ông Aakash Doshi cho rằng vàng có khả năng phục hồi nếu căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt và giá dầu giảm xuống 80 USD/thùng.

Về dài hạn, vàng có thể quay trở lại vai trò tài sản trú ẩn khi thâm hụt ngân sách ngày càng cao và nếu những hệ lụy từ xung đột Mỹ - Iran dẫn đến tình trạng phân mảnh địa chính trị sâu sắc hơn.

Dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ công bố mới đây đã làm tăng kỳ vọng Fed nâng lãi suất và khiến vàng lần đầu tiên trong hơn 20 năm rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày.

Theo các nhà giao dịch kim loại quý, mức kỹ thuật quan trọng được theo dõi sát sao này - hiện đóng vai trò là ngưỡng kháng cự tại 4.446 USD - cho thấy động lực của thị trường đã thay đổi. Trước đó, vàng đã tăng tới 64% trong năm 2025, mức tăng mạnh nhất trong 46 năm.

Nicky Shiels, Trưởng bộ phận chiến lược kim loại tại MKS PAMP dự báo giá vàng sẽ dao động trong biên độ hẹp trong vài tháng tới, trước khi xuất hiện thêm các động lực và chất xúc tác mang tính chiến lược mới hỗ trợ thị trường.

Ở trong nước, cuối tuần trước, giá vàng đã trải qua 1 phiên giao dịch khó tin vào ngày 12/6 khi giá tăng gần 10 triệu đồng/lượng.

Nhận định giá vàng thời gian tới, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), phân tích, đối với nhà đầu tư dài hạn, vàng vẫn là một tài sản có vai trò quan trọng trong việc bảo toàn giá trị tài sản và phòng ngừa rủi ro.

Tuy nhiên, sau giai đoạn biến động rất mạnh vừa qua, việc mua đuổi theo tâm lý thị trường hoặc dồn toàn bộ nguồn vốn vào vàng cần tuyệt đối tránh vì đây không phải lựa chọn tối ưu.

Thay vào đó, nhà đầu tư nên tiếp cận theo hướng thận trọng, giải ngân từng phần nếu có nhu cầu tích lũy dài hạn và duy trì tỷ trọng vàng hợp lý trong tổng danh mục tài sản.

Ngược lại, đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ vàng từ trước, việc mua thêm hay bán ra cần căn cứ vào mục tiêu tài chính và cơ cấu danh mục tổng thể thay vì phản ứng theo những biến động ngắn hạn của thị trường.

Ông Huy cũng nhấn mạnh, đối với nhà đầu tư, yếu tố quan trọng nhất không phải là dự đoán chính xác giá vàng ngày mai tăng hay giảm mà là xây dựng một chiến lược quản trị tài sản bền vững.

“Trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao hơn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư ngày càng trở nên cần thiết.

Một danh mục hợp lý có thể bao gồm tiền gửi tiết kiệm để đảm bảo thanh khoản, trái phiếu doanh nghiệp chất lượng nhằm tạo nguồn thu nhập ổn định, vàng và bạc với vai trò phòng thủ, cổ phiếu giá trị của các doanh nghiệp đầu ngành, chứng chỉ quỹ cùng các cơ hội đầu tư vào sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp phù hợp với năng lực của từng cá nhân”, ông Huy tư vấn.

Trong khi đó, đối với những người tham gia thị trường với mục tiêu "lướt sóng", ông Huy cho rằng giai đoạn hiện nay đòi hỏi mức độ thận trọng cao hơn rất nhiều.

“Biến động lớn luôn đi kèm với cơ hội nhưng cũng kéo theo rủi ro tương ứng. Khi giá vàng có thể tăng hoặc giảm hàng triệu đồng mỗi lượng chỉ trong một vài phiên thì việc dự báo chính xác xu hướng ngắn hạn trở nên khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, chênh lệch giá mua - bán vẫn ở mức tương đối cao, làm gia tăng chi phí giao dịch và thu hẹp đáng kể biên lợi nhuận kỳ vọng.

Vì vậy, nhà đầu tư ngắn hạn cần đặt quản trị rủi ro lên hàng đầu, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính và không nên đưa ra quyết định chỉ dựa trên tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội”, ông Huy nhận định.